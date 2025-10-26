IR A
Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

La cantante y el futbolista decidieron aplazar su boda y la noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Redes sociales
De Paul, presente en Tecnópolis.
De Paul, el invitado de lujo en Futttura, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

A través del programa LAM, la periodista Julieta Argenta fue quien se encargó de revelar la noticia: "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene". De esta manera, la cantante y el futbolista darán el sí en 2026 y luego de una separación mediática que rompió muchos corazones.

Por otro lado, agregó detalles sobre la situación: "Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora". Con esto, Argenta aclaró que todavía no se había organizado mucho sobre la fiesta, la cual ni siquiera se sabía si iba a ser en Argentina, España, Estados Unidos u otro lugar.

Según indicaron algunos rumores, el casamiento estaría directamente vinculado al deseo de ambos por vivir juntos en Miami, razón que deja en claro que Tini Stoessel necesita del permiso compartido con Rodrigo De Paul. Actualmente, el futbolista tiene una visa de trabajo con el equipo de la Major League Soccer liderado por Lionel Messi.

El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing

En la previa al trascendental partido de Racing frente a Flamengo, se multiplicaron los mensajes de apoyo al club de Avellaneda y Rodrigo De Paul no quiso ser menos. El jugador de Inter Miami habló sobre el encuentro y sorprendió con su aliento desde Florida.

rodrigo de paul racing
Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.

