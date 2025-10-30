Falleció Benicio, el niño al que se le había caído un arco en la cabeza

Benicio Farji, el niño de 8 años al que se le había caído un arco de handball en la cabeza cuando se encontraba jugando con sus compañeros en el club Argentino de Quilmes, falleció este jueves luego de estar internado en estado crítico y con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
El propio club fue el encargado de comunicar la noticia por medio de una publicación en sus redes sociales. El niño actualmente integraba el plantel de basquet infantil. Debido al fallecimiento, Argentinos de Quilmes extendió el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre.
"Acompañamos en este dificil momento a sus familiares, amigo y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio", lamentaron en su perfil de Instagram.
El accidente se produjo el martes por la noche cuando Benicio jugaba con sus amigos, se trepó al arco, el cual cayó encima y terminó impactando en su cabeza antes de golpear contra el suelo.
A los pocos minutos del accidente, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando lograron estabilizarlo, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela, donde estuvo internado hasta su fallecimiento.