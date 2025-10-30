Inesperado: así fue la primera aparición en público del ex Gran Hermano Thiago Medina luego de su internación El mediático se llevó todas las miradas en su aparición pública junto a Daniela Celis y su hermana Camilota.







El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos. Redes Sociales

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina volvió a la vida social después de estar 28 días internado por un choque con la moto. Se lo vio disfrazado para una fiesta de Noche de Brujas.

El mediático estuvo acompañado de su exmujer y madre de sus hijas, Daniel "Pestañela" Celis, junto a su hermana Camila "Camilota" Deniz y la influencer Julieta Poggio en la noche porteña.

La primera aparición en público fuera de su casa fue para el evento que organizó la Revista Papparaazzi por Halloween, este miércoles. Thiago eligió un atuendo de rapero, con vincha bicolor en el pelo, remera y pantalones anchos y una campera de rap. Celis se vistió de ilusionista, con un traje negro con galera y una varita mágica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thiago Medina (@thi4go_km) Thiago recibió el alta médica después de estar casi un mes hospitalizado y quedó con secuelas graves por lo que está en plena rehabilitación. Si bien se separó de la influencer, está viviendo otra vez con la madre de las mellizas Aimé y Laia mientras se recupera.