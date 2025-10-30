Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de octubre

La moneda estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, en una semana con fuertes albibajos tras el triunfo del oficialismo en las elecciones.

El dólar oficial bajó el lunes, subió el martes y volvió a bajar el miércoles.

El dólar cotiza este jueves a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, en medio de una semana con altibajos tras la contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.460, en una cotización similar al MEP y CCL.

El dólar cayó $35 y se alejó de los $1.500

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ( $1.490,50 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.411,48 para la compra y $1.464,40 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.487,20 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.475,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.444.