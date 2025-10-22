22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing: "Voy a estar haciendo fuerza"

El jugador de Inter Miami, exjugador y confeso hincha de La Academia, expresó su apoyo al plantel que comanda Gustavo Costas en la previa al partido de ida por Copa Libertadores, en Río de Janeiro.

Por
Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.

Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.

El plantel de Racing en la puerta del hotel con los hinchas de fondo.
Te puede interesar:

Banderazo en Río de Janeiro: los hinchas de Racing recibieron al plantel a pura fiesta

Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Me estoy preparando para estar mañana (por hoy) ahí, viendo el partido, haciendo fuerza. Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos, a jugar en estas canchas difíciles”, respondió el jugador de la Selección argentina desde la concentración con Las Garzas, que este viernes comenzará los playoffs de la MLS frente a Nashville.

Mirá el mensaje de Rodrigo De Paul para el plantel de Racing

Embed

“Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por la connotación que tiene. Dieron la cara, así que ellos sabrán cómo jugar este compromiso”, sostuvo De Paul. Además, añadió: “Lo más importante es que lo hagan siempre con el corazón y con el conocimiento de que son partidos que capaz no se vuelven a repetir”.

El volante campeón del mundo en Qatar 2022 aun mantiene un fuerte vínculo con la Academia. “Con Gustavo (Costas) no hablo. Lo vi varias veces cuando fui al predio. Sí hablo mucho con Diego (Milito) y con el Chino (Saja)”, reveló De Paul, quién debutó en el equipo profesional en 2013.

Horario y dónde ver Flamengo vs Racing

El partido comenzará a las 21.30 y será televisado por Fox Sports. Dirige el venezolano Jesús Valenzuela.

Flamengo vs Racing: formaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Su trayectoria y experiencia lo mantienen como un nombre vigente en el ambiente futbolístico.

Jugó en Racing, fue campeón del mundo y ahora está sin trabajo

El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Diego Milito, el presidente de Racing, junto con los directivos de Nike.

Bombazo en Racing: cambia de marca de camiseta tras casi una década

Fue un goleador tremendo y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro.

Jugó en River y Racing, fue un delantero temible y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro

Papu Gómez vuelve al fútbol.

Papu Gómez vuelve al fútbol tras dos años: fue presentado en un club de Italia

Rating Cero

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

últimas noticias

El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad

Hace 7 minutos
“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista

Hace 9 minutos
play
One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Hace 16 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Hace 18 minutos
Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Hace 25 minutos