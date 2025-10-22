El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing: "Voy a estar haciendo fuerza"

En la previa al trascendental partido de Racing frente a Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, se multiplicaron los mensajes de apoyo al club de Avellaneda. Y Rodrigo De Paul no quiso ser menos. El jugador de Inter Miami habló sobre el encuentro y sorprendió con su aliento desde Florida.
“Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Me estoy preparando para estar mañana (por hoy) ahí, viendo el partido, haciendo fuerza. Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos, a jugar en estas canchas difíciles”, respondió el jugador de la Selección argentina desde la concentración con Las Garzas, que este viernes comenzará los playoffs de la MLS frente a Nashville.
“Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por la connotación que tiene. Dieron la cara, así que ellos sabrán cómo jugar este compromiso”, sostuvo De Paul. Además, añadió: “Lo más importante es que lo hagan siempre con el corazón y con el conocimiento de que son partidos que capaz no se vuelven a repetir”.
El volante campeón del mundo en Qatar 2022 aun mantiene un fuerte vínculo con la Academia. “Con Gustavo (Costas) no hablo. Lo vi varias veces cuando fui al predio. Sí hablo mucho con Diego (Milito) y con el Chino (Saja)”, reveló De Paul, quién debutó en el equipo profesional en 2013.
Horario y dónde ver Flamengo vs Racing
El partido comenzará a las 21.30 y será televisado por Fox Sports. Dirige el venezolano Jesús Valenzuela.
Flamengo vs Racing: formaciones
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.