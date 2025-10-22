El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing: "Voy a estar haciendo fuerza" El jugador de Inter Miami, exjugador y confeso hincha de La Academia, expresó su apoyo al plantel que comanda Gustavo Costas en la previa al partido de ida por Copa Libertadores, en Río de Janeiro. Por







Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.

En la previa al trascendental partido de Racing frente a Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, se multiplicaron los mensajes de apoyo al club de Avellaneda. Y Rodrigo De Paul no quiso ser menos. El jugador de Inter Miami habló sobre el encuentro y sorprendió con su aliento desde Florida.

“Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Me estoy preparando para estar mañana (por hoy) ahí, viendo el partido, haciendo fuerza. Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos, a jugar en estas canchas difíciles”, respondió el jugador de la Selección argentina desde la concentración con Las Garzas, que este viernes comenzará los playoffs de la MLS frente a Nashville.

Mirá el mensaje de Rodrigo De Paul para el plantel de Racing Embed Rodrigo De Paul sobre el Flamengo #RACING: "Desde el lugar que me toca, les mando apoyo y energía positiva. Me estoy preparando para ver el partido y hacer fuerza. Los muchachos se acostumbraron a jugar estos partidos y lo más importante es que lo hagan con el corazón". pic.twitter.com/U6Thm2bzBm — Racing Radio (@RacingRadioClub) October 21, 2025

“Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por la connotación que tiene. Dieron la cara, así que ellos sabrán cómo jugar este compromiso”, sostuvo De Paul. Además, añadió: “Lo más importante es que lo hagan siempre con el corazón y con el conocimiento de que son partidos que capaz no se vuelven a repetir”.

El volante campeón del mundo en Qatar 2022 aun mantiene un fuerte vínculo con la Academia. “Con Gustavo (Costas) no hablo. Lo vi varias veces cuando fui al predio. Sí hablo mucho con Diego (Milito) y con el Chino (Saja)”, reveló De Paul, quién debutó en el equipo profesional en 2013.