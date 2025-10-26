El jugador del Inter Miami se tomó unos días de descanso de su club para viajar a Argentina y estar presente en el festival que tiene a su novia como protagonista.

Luego de la suspensión de la primera fecha del recital de Futttura, el futbolista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, estuvo presente en el debut de Tini Stoessel en Tecnópolis en lo que se convirtió en la primera de ocho noches. El jugador estuvo a puro canto, grito y aplausos de parte.

La felicidad de la artista se pudo dar luego de tener que informar envuelta en llanto que el primer show iba a tener que suspenderse por las lluvias del viernes. No hubo invitados en escenario, pero sí muchos famosos en el vip.

La artista tuvo su primer show en muchos años y no quiso que sea normal. Por ese motivo, preparó cuatro escenarios y uno central al mejor estilo internacional para poder tocar las canciones más populares de su carrera. Pasó por sus inicios con Violetta, luego cantó sus primeros hits, pasó por Un mechón de pelo y terminó con los últimos temas.

Además de su familia, su padre Alejandro Stoessel y su madre Mariana Muzlera, el que estuvo en el show fue Rodrigo De Paul. El futbolista que se tomó unos días de descanso de su club Inter Miami para poder estar presente en el recital de su novia.

Se lo pudo ver con una gorra negra y un buzo negro del merchandising de Futttura. Se lo vio tranquilo por momentos y por otros cantando a los gritos. Algunos de los videos lo mostraron muy musical bailando La Original en un vip con su suegro al costado.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya tendría definida la fecha y el lugar de la celebración. La pareja, que reparte su vida entre Miami y Buenos Aires, planea dar el sí a fines de 2025 en un exclusivo salón elegido también por otras celebridades argentinas.

Según dio a conocer la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, la pareja se inclinó por celebrar su unión en el Dok de Exaltación de la Cruz, un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil como las de Candela Tinelli y Coty Sorokin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini con Paulo Dybala.

Tini Stoessel Rodrigo De Paul

La fecha elegida sería el 20 de diciembre de 2025, justo antes de las fiestas de fin de año. Luego del casamiento, Tini se mudaría junto a De Paul a Miami, donde ya tiene residencia el futbolista. La casa que la cantante posee en esa ciudad quedará destinada a sus padres, lo que demuestra que el vínculo familiar seguirá siendo parte de su vida cotidiana.