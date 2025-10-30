Cambio en la licencia de conducir: a qué se debe y cuáles son los nuevos requisitos La implementación de la credencial digital y los nuevos controles modifican los trámites para conducir. Los conductores deberán cumplir exámenes más estrictos y gestionar todo en línea. Por







Las nuevas normas buscan modernizar el control vial y prevenir fraudes al actualizar la Ley de Tránsito mediante el Decreto 196/2025. El Gobierno nacional anunció una transformación integral del sistema de licencias de conducir, introduciendo nuevas exigencias para quienes manejan y adoptando un formato digital que reemplazará en gran medida al plástico tradicional. Esta medida forma parte de un plan más amplio para modernizar los trámites y reforzar los controles de tránsito a nivel federal.

El contexto es el de una normativa ultraplantada en el tiempo, que hasta ahora funcionaba con trámites presenciales y credenciales físicas. Con el fin de reducir demoras, mejorar la trazabilidad y alinearse con estándares internacionales, la digitalización y los nuevos procesos psicofísicos se tornan esenciales.

Ante este escenario, los conductores deberán adaptarse a las modificaciones en emisión, renovación y evaluación de aptitud, lo cual implica conocer los pasos, requisitos y plazos para cumplir con la nueva reglamentación.

licencia de conducir online.jpg Qué cambios tiene la licencia de conducir La utilización de la app Mi Argentina será clave, ya que a través de ese medio se podrá acceder a la nueva licencia nacional digital, que tiene validez en todo el territorio argentino y elimina la necesidad de portar obligatoriamente la credencial plástica.

Los requisitos para tramitar o renovar incluyen: exámenes psicofísicos más exigentes, cursos obligatorios para determinados tipos de licencia y un sistema de puntos para conductores con infracciones graves o reiteradas.