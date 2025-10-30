30 de octubre de 2025 Inicio
Cambio en la licencia de conducir: a qué se debe y cuáles son los nuevos requisitos

La implementación de la credencial digital y los nuevos controles modifican los trámites para conducir. Los conductores deberán cumplir exámenes más estrictos y gestionar todo en línea.

  La norma promueve la renovación digital de los certificados de aptitud y la posibilidad de gestión online de licencias.

  • La licencia de conducir será en formato digital y deberá gestionarse desde la app Mi Argentina, dejando el plástico como opción secundaria.
  • Se endurecerán los exámenes psicofísicos y se adoptará un sistema de puntos que penaliza a quienes acumulen infracciones.
  • La renovación podrá realizarse de manera remota en 22 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agilizando los trámites.
  • Las nuevas normas buscan modernizar el control vial y prevenir fraudes al actualizar la Ley de Tránsito mediante el Decreto 196/2025.

El Gobierno nacional anunció una transformación integral del sistema de licencias de conducir, introduciendo nuevas exigencias para quienes manejan y adoptando un formato digital que reemplazará en gran medida al plástico tradicional. Esta medida forma parte de un plan más amplio para modernizar los trámites y reforzar los controles de tránsito a nivel federal.

Falleció Benicio, el niño al que se le había caído un arco en la cabeza

El contexto es el de una normativa ultraplantada en el tiempo, que hasta ahora funcionaba con trámites presenciales y credenciales físicas. Con el fin de reducir demoras, mejorar la trazabilidad y alinearse con estándares internacionales, la digitalización y los nuevos procesos psicofísicos se tornan esenciales.

Ante este escenario, los conductores deberán adaptarse a las modificaciones en emisión, renovación y evaluación de aptitud, lo cual implica conocer los pasos, requisitos y plazos para cumplir con la nueva reglamentación.

Qué cambios tiene la licencia de conducir

La utilización de la app Mi Argentina será clave, ya que a través de ese medio se podrá acceder a la nueva licencia nacional digital, que tiene validez en todo el territorio argentino y elimina la necesidad de portar obligatoriamente la credencial plástica.

Los requisitos para tramitar o renovar incluyen: exámenes psicofísicos más exigentes, cursos obligatorios para determinados tipos de licencia y un sistema de puntos para conductores con infracciones graves o reiteradas.

Además, se redefinieron los procedimientos administrativos: quienes tramiten por primera vez la licencia permanecerán más tiempo sin tener que renovarla, el cambio de jurisdicción ya no requiere un nuevo documento y los centros emisores deberán adaptarse a la nueva normativa.

La norma promueve la renovación digital de los certificados de aptitud y la posibilidad de gestión online de licencias en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reduciendo la carga presencial para el usuario.

