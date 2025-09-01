Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión La cantante y el futbolista de Inter Miami se reconciliaron hace algunos meses y todo apuntaba a que pronto darían un paso más como pareja.







Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.

Luego de que comenzaran a mostrarse nuevamente juntos y confirmaran su reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se vieron envueltos en rumores que sostenían que finalmente darían el si y sellarían su largo amor.

Sin embargo, en las últimas horas revelaron que la cantante y el jugador de la Selección argentina no estarían interesados en dar ese paso.

El abogado Mauricio D'Alessandro confirmó este lunes en DDM que accedió a información exclusiva sobre el futuro de la pareja y fue contundente al indicar: "No se van a casar".

Tini y Rodrigo De Paul Mientras el panel debatía sobre esta segunda etapa de la relación de Tini y De Paul, semanas después de que ella lo acompañara en su presentación como jugador de Inter Miami, el letrado señaló que no existe discusión sobre la unión de sus patrimonios. "No hay prenupcial, no se van a casar", comentó.

En ese momento, Mariana Fabbiani planteó la posibilidad de que sea solo una unión con una ceremonia y un festejo. "A lo mejor hacen una fiesta de casamiento pero no se casan firmando", expresó la conductora ante la afirmación de D'Alessandro, quien volvió a insistir en su información: "No va a haber firma".