Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión

La cantante y el futbolista de Inter Miami se reconciliaron hace algunos meses y todo apuntaba a que pronto darían un paso más como pareja.

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.
El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

Sin embargo, en las últimas horas revelaron que la cantante y el jugador de la Selección argentina no estarían interesados en dar ese paso.

El abogado Mauricio D'Alessandro confirmó este lunes en DDM que accedió a información exclusiva sobre el futuro de la pareja y fue contundente al indicar: "No se van a casar".

En ese momento, Mariana Fabbiani planteó la posibilidad de que sea solo una unión con una ceremonia y un festejo. "A lo mejor hacen una fiesta de casamiento pero no se casan firmando", expresó la conductora ante la afirmación de D'Alessandro, quien volvió a insistir en su información: "No va a haber firma".

