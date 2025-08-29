La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo La modelo renovó su imagen con un look luminoso y armónico. Entre descanso y moda, disfruta del embarazo en la Patagonia.







Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural. Redes Sociales

Camila Homs se mostró con un nuevo look mientras atraviesa una etapa muy especial en su vida. La modelo se encuentra en pleno embarazo esperando su primer hijo junto al jugador de Estudiantes José Sosa, y decidió renovar su imagen. La también influencer compartió el resultado mostrando su frescura con sus seguidores, quienes elogiaron el cambio.

En el posteo, su estilista explicó que se inclinó por un trabajo sutil en tonos neutros, pensado para resaltar su belleza natural sin perder armonía ni suavidad. El cambio fue celebrado en redes sociales, donde la modelo mostró con orgullo el look renovado. La técnica aplicada, además de estética, fue diseñada especialmente para su futura maternidad, priorizando un estilo de bajo mantenimiento,

camila homs Instagram Como era de esperarse, Camila Homs marcó tendencia y dejó en claro que es posible conectar la moda con el cuidado personal durante el embarazo, equilibrando comodidad, seguridad y estilo. La elección coincidió, además, con el Día del Peluquero, sumando un detalle simbólico a una jornada que marcó un antes y un después en su apariencia.

camila homs Instagram Las vacaciones de Camila Homs en la Patagonia argentina Lejos de las rutinas habituales, Camila Homs también aprovechó este momento para disfrutar de unos días de descanso en Villa La Angostura, en plena Patagonia. En este lugar se instaló en un resort exclusivo frente al Lago Nahuel Huapi, rodeada de paisajes que incluyen montañas, bosques y lagos.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram postales que reflejan el equilibrio entre maternidad y relax. En cada imagen se la ve con una sonrisa, luciendo su pancita de embarazo en un entorno natural que transmite calma y bienestar, mientras recibe el cariño de sus seguidores en forma de cientos de comentarios positivos.

homs Instagram Para esta escapada, Camila Homs eligió un look cómodo y funcional al frío, sin perder su sello ligado a las tendencias. Es así que se inclinó por un buzo cropped negro con remera debajo, un pantalón deportivo clásico y una campera puffer satinada, acompañados por unas botas de gamuza camel tipo “pantubotas”, tendencia de la temporada. Como toque final, sumó como accesorio de lujo una minicartera Miu Miu de cuero negro con correa larga, que aportó elegancia al conjunto casual. El contraste entre lo deportivo y lo chic reflejó la personalidad de la modelo, que mezcla practicidad con detalles de estilo. homs2 Instagram