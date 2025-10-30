30 de octubre de 2025 Inicio
A 65 años del nacimiento de Diego Maradona, subastan camisetas y objetos emblemáticos de su carrera

La subasta estará disponible para todo el mundo hasta el 28 de noviembre. Incluirá camisetas de Argentinos Juniors; Boca; Nápoli y Barcelona, entre otros.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
Lanzaron una subasta histórica de camisetas de Diego Maradona.

C5N | Camila Alonso Suárez

Este 30 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona. Para los 65 años, Matchday Auctions impulsó una subasta que se extenderá hasta el 28 de noviembre, en la que futboleros y futboleras de todo el mundo podrán ofertar por una colección única de camisetas, objetos personales y piezas históricas que fueron parte de la vida pública y privada del 10.

Este 30 de octubre, Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años
La estrella de la colección es la camiseta original que Diego Maradona vistió en la histórica final de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Bilbao de 1984, conocida como “La batalla del Bernabéu”. Después de una pelea que quedó en el recuerdo, coleccionistas de todo el mundo podrán batallar por la famosa camiseta rasgada del futbolista.

barcelona bilbao copa del rey
El partido fue recordado como una de las grandes batallas en el fútbol mundial.

La subasta base para este artículo es de u$s30 mil y desde la casa de subastas explicaron que sus roturas son la fiel muestra de su originalidad. Su paso por Barcelona sería su trampolín para establecerse en Napoli, donde logró alcanzar la fama mundial y convertirse en amo y señor de Nápoles.

El lanzamiento de la subasta mundial tuvo lugar en el Museo del Fútbol, espacio dedicado íntegramente al fútbol nacional y también del ámbito de la Conmebol. Allí distintas personalidades se dieron cita para celebrar a Diego y honrar al legado que dejó en nuestro fútbol.

Subasta Maradona
El lote completo de camisetas para subastar.

Además de periodistas, también estuvieron presentes los exfutbolistas Pablo Álvarez, Hugo Lamadrid, Gabriel Calderón y Rubén Giacobetti; cada uno con su historia y recuerdo particular junto al astro argentino, a quien rememoraron con mucha alegría.

En el lote de camisetas que estarán al alcance de los fanáticos de todo el mundo en el sitio oficial de la casa de subastas se encuentran también modelos que formaron parte de los primeros pasos del 10 en Argentinos Juniors, Boca y Nápoli. Por ejemplo, entre la indumentaria del Xeneize se encuentra la que usó Diego en el partido contra Banfield del Torneo Apertura 1995, que marcó el regreso al club de la Ribera en su segundo ciclo.

SUBASTA maradona
Las camisetas estarán expuestas hasta el 28 de noviembre.

Y como si eso fuera poco, también hay a disposición objetos y recuerdos originales y usados por la leyenda argentina nunca antes ofrecidos al público. Entre ellos se encuentran una placa otorgada por Boca tras ser campeón en 1981, tapabocas, gorras, banderines de Boca firmados por él, un póster de su programa televisivo La noche del 10 y el sombrero del carnaval carioca de su casamiento; entre otros objetos que parten desde los u$s500.

Subasta Maradona
Los objetos que se subastarán al público.

