Sin Axel Kicillof y Ricardo Quintela, Javier Milei recibe a los gobernadores en Casa Rosada

Varios mandatarios provinciales, incluso algunos que venían siendo críticos del Gobierno, mantendrán un encuentro en el que se discutirán las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Ejecutivo para la segunda etapa de su gestión.

El presidente Javier Milei se reúne este jueves en Casa Rosada con un grupo de gobernadores que incluye a varios que hasta ahora venían siendo críticos del Gobierno. En el encuentro se discutirán las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Ejecutivo para la segunda etapa de su gestión tras las elecciones legislativas.

Bessent visitó Argentina en abril.
Scott Bessent adelantó que volverá a viajar a la Argentina "muy pronto"

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en 16 de los 24 distritos, el mandatario lanzó un mensaje de unidad en busca de la gobernabilidad que necesita de cara a la segunda mitad de su mandato, una de las condiciones que habrían sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a cambio del salvataje financiero. En un rapto de pragmatismo, Milei convocó a los gobernadores a sumarse a una mesa de diálogo para discutir un nuevo marco de acuerdos.

"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores a los que uno más uno les da dos. Ahora sí podremos convertir en leyes las bases del Pacto de Mayo. Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores con representación parlamentaria a discutir en conjunto los acuerdos", propuso el Presidente desde el búnker.

Qué gobernadores asistirán a la reunión con Javier Milei en Casa Rosada

Participarán los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.

Por Mendoza, en tanto, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado, ya que Alfredo Cornejo tiene agenda en Francia; lo mismo ocurre con el neuquino Rolando Figueroa, quien viajó a Brasil. Su reemplazante sería Zulma Ruiz, presidenta de la Legislatura.

No participarán los gobernadores referentes del peronismo opositor duro: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Guillermo Francos explicó por qué el Gobierno no invitó a Axel Kicillof a la reunión con los gobernadores: "No vale la pena"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó este miércoles que el Gobierno no invitó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la reunión que tendrá lugar este jueves en Casa Rosada, y que estará encabezada por el presidente Javier Milei, porque "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina".

"Tenemos una reunión muy importante entre los gobernadores y el Presidente, donde se abordarán varios temas que son de interés común. El Presidente dijo que él quiere dialogar con todos, menos con aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras. Y Kicillof mismo ha cuestionado todo del Gobierno", sostuvo Francos durante una entrevista con TN.

"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina. Lamentablemente, no aporta sumarlo a esa conversación, porque ahí no vamos a obtener consenso. Por ahí, puede ser que otra reunión con él pueda ser posible en otro momento, por algún tema concreto de la Provincia. Eso no lo descarto", agregó el jefe de Gabinete.

Por su parte, Kicillof había expresado el domingo: "Todos los días desde que asumí estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. ¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de una provincia de 17 millones de habitantes? No se trata de mí, de relaciones personales, sino de coordinar políticas. Las autoridades de la Rosada tienen mi teléfono, úsenlo".

