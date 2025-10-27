Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales La cantante y el futbolista terminaron con el misterio y comenzaron a interactuar entre sí en Instagram tras mucho misterio.







Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento. Redes sociales

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales luego del show musical de La Triple T en Tecnópolis, el cual terminó por dejar en evidencia que la cantante y el futbolista decidieron reconciliarse luego de su separación mediática tras el Mundial de Qatar 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió varias postales de lo que fue su show en Tecnópolis y se mostró muy feliz por volver a los escenarios luego de mucho tiempo desde su último recital. Ante esto, Rodrigo De Paul, quien estuvo presente entre la audiencia, decidió terminar con el silencio en redes sociales y le comentó "Te amo" junto a un emoji de un corazón rojo y un fuego.

Apenas minutos después, Tini Stoessel se hizo eco de este mensaje del futbolista y, debajo de otras 1.574 respuestas, le contestó: "Te amo mi amor, con todo mi corazón". Con motivo del cariño de la gente por ellos, sus comentarios tuvieron más de 62 mil y 31 mil me gustas, respectivamente.

Tini Stoessel comentario Rodrigo De Paul De Paul se encargó de dar el paso adelante en la nueva relación con Tini. Captura Instagram

Luego de meses desde que Tini y De Paul reanudaron su romance, ya no hay dudas sobre su nueva apuesta al amor, ya que la única etapa que les faltaba era la de interactuar en redes sociales. Ahora, con múltiples apariciones públicas en diferentes eventos, ya no queda ningún lugar a la duda con respecto a su reconciliación.