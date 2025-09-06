Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

La actriz se fue a vivir con Mauro Icardi lejos de Argentina para acompañarlo en su etapa futbolística y encontró un quehacer que la mantiene muy ocupada.

Eugenia China Suárez acompaña a Mauro Icardi y tiene una nueva vida en Turquía. Por eso, decidió incursionar en una nueva ocupación en ese país. Si bien es actriz y cantante, frenó su vida artística en cuanto a lanzamientos y series, pero ahora está enfocada en la vida empresarial.

En El Diario de Mariana, el panelista Martín Candalaft contó: “Me contaron, no sé si se sabía, sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”.

Y agregó: “Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

La actriz mostró la caracterización de su personaje en la serie El Barro en Netflix.

En las redes sociales comenzaron a comentar que es lo mismo que hizo Wanda Nara con sus cosméticos y la señalaron. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado y la actriz no subió ningún posteo referido a su marca. ¿Se hará oficial?

Un nuevo escándalo involucra a Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña, pero esta vez con sus hijos de por medio . Yanina Latorre contó que hubo reuniones de ambos lados, pero que no tienen intención de dialogar, sino que lo que buscan es que se corte de manera total la comunicación.

La periodista explicó: “Los abogados me dicen que ellos tienen un acuerdo del año 2020, cuando se divorciaron, se dividieron los bienes, ella se quedó con la casa, y acordaron que todo lo inherente de los hijos era entre los dos, compartido, y que la escolarización tenía que ser aceptada por los dos”.

En tal sentido, Latorre indicó que “hablé con una amiga de él y está muy amargado, muy preocupado porque él se ve venir, que como en algún momento no van a venir”.

China Suárez Benjamín Vicuña Redes sociales

“Me parece un acto de egoísmo total que una madre sacrifique a sus hijos de esa manera. Está enojado, lo tiene enloquecido porque nunca autorizó que Magnolia y Amancio recibieran educación en otro país", agregó la conductora de SQP.

Pero la pelea viene de antes y todo empezó después de que uno de los menores le contó a su papá que había ido a la escuela, en Estambul, donde vive la mamá con el futbolista Mauro Icardi. Esto habría alertado a Vicuña, ya que el acuerdo de separación establece que cualquier decisión sobre la educación de los menores debe ser consensuada.

Desde el entorno del chileno, su abogado, Máximo Petrachi, negó que haya tal escolarización en Turquía, y, por el contrario, aseguró que los chicos siguen siendo alumnos regulares en un colegio en Argentina.

Por el lado de la modelo, dijeron que se trata de clases de apoyo o una modalidad educativa temporal para que los niños no pierdan la rutina escolar mientras estén en el exterior. La influencer se excusó por no avisar, ya que consideró que es una actividad menor.