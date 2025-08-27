El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada" La exmujer de Rodrigo de Paul aseguró que no la está pasando nada bien en su gestación. Espera una beba del futbolista José "el Principito" Sosa.







Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud. Redes Sociales

La modelo Cami Homs, que espera un nuevo hijo con su pareja, el futbolista José "el Principito" Sosa, habló de un malestar en pleno embarazo: "Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada“.

La exmujer de Rodrigo de Paul, con el que tuvo a Francesca y Bautista, aseguró sobre su dolencia: "Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”.

La influencer comparte diariamente su rutina con más de 1 millón de seguidores en Instagram y esta vez mostró que no se podía dormir por esta molestia que podría ser causada por cuestiones hormonales.