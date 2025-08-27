IR A
IR A

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

La exmujer de Rodrigo de Paul aseguró que no la está pasando nada bien en su gestación. Espera una beba del futbolista José "el Principito" Sosa.

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

Redes Sociales

La modelo Cami Homs, que espera un nuevo hijo con su pareja, el futbolista José "el Principito" Sosa, habló de un malestar en pleno embarazo: "Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada“.

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.
Te puede interesar:

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

La exmujer de Rodrigo de Paul, con el que tuvo a Francesca y Bautista, aseguró sobre su dolencia: "Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”.

La influencer comparte diariamente su rutina con más de 1 millón de seguidores en Instagram y esta vez mostró que no se podía dormir por esta molestia que podría ser causada por cuestiones hormonales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms)

La modelo y el jugador de Estudiantes de la Plata forman una familia ensamblada ya que él tiene dos hijas, Rufina y Alfonsina, de una relación previa, y ahora espera una beba con el deportista que conoció en 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Baltasar Rodríguez metió un golazo para el empate de Inter Miami.
play

Sin Lionel Messi, Inter Miami empató 1-1 con DC United con un golazo de otro argentino

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
play

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

últimas noticias

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Hace 7 minutos
Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

Hace 23 minutos
El equipo económico logró una refinanciación exitosa.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Hace 51 minutos
Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Hace 52 minutos
Para Sujarchuk, la libre venta de armas es una barbaridad y un peligro inminente.

Ariel Sujarchuk propone poner fin a la "puerta giratoria" y frenar la venta libre de armas en la provincia de Buenos Aires

Hace 59 minutos