La pareja comenzó su relación en 2022 y tras un año decidieron separarse. Sin embargo, este año sorprendieron a todos al volver a mostrarse juntos en redes sociales. “Qué lindo no darse por vencido y por ahí seguir intentando para construir algo que es único”, reconoció la bailarina.

El reconocido artista, Thiago PZK, y su novia, Belén “La Chilena” Negri , volvieron a confirmar su separación tras haberse reconciliado hace cuatro meses. “Con el amor no alcanza”, aseguró la bailarina para dar la triste noticia.

Los inquietantes chats que la expareja de Lourdes de Bandana enviaba para manipular su vida

En Se fue Larga (Luzu TV), el programa de streaming donde forma parte, La Chilena anunció su ruptura del cantante de trap más que nada para solicitar a los fanáticos dejar de ser etiquetada en fotos y videos de ella cuando estaba en pareja, para poder así cumplir “el contacto cero”.

Con total sinceridad, la artista aseguró que, al ser personas públicas y mostrar su vínculo, “en algún punto hay que dar explicaciones”. “Para hacer un duelo y un contacto cero ... para poder tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas...”, comenzó con la explicación y agregó: “Al menos me quedo con que lo volvimos a intentar. Qué lindo no darse por vencido y por ahí seguir intentando para construir algo que es único ”.

La streamer y el cantante iniciaron una relación en 2022 y duró hasta el 2023, pero este año sorprendieron a todos los fanáticos y volvieron apostar al amor, donde se supieron mostrar nuevamente juntos en redes, como antes.

“Pero con el amor no alcanza, hay procesos distintos, hay madureces que son diferentes ... Por mucho amor que haya a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza. Aceptar eso tal vez, es el dolor más fuerte que estoy traspasando ahora ”, sostuvo.

Embed LA CHILENA Y THIAGO PZK ESTA SEPARADOS pic.twitter.com/RJhBLMx52T — feli (@nom0leste) October 29, 2025

Thiago PZK y La Chilena apostaron al amor nuevamente e hicieron un viaje reciente

La pareja había regresado hace apenas 4 meses y realizaron un viaje juntos a Japón, pero finalmente le pusieron punto final al romance. Haciendo referencia a esa escapada romántica, Belén Negri lo calificó como “un cierre hermoso”.

“Obviamente estoy con un montón de emociones y oportunidades. Intentar balancearme es super difícil y mantener la fuerza para no trasladarles mis temas personales, porque amo alegrarles el día a quienes nos ven. Es un laburo y lo quiero hacer de la mejor manera posible”, reconoció.

Y concluyó: “Fueron unos meses muy locos, pero sigo apostando por el amor, aunque no se de. Esto no me limita en un futuro a coincidir con otras personas. Sé que soy una persona capaz de amar con toda mi alma”.

La relación entre el músico y la bailarina comenzó durante una gira de Tiago PZK, en un encuentro que surgió en medio de la amistad del cantante con la influencer, quien en ese momento era novia del streamer Coscu. Tras la ruptura de Coscu, Belén y Tiago decidieron intentar, dando inicio a su historia de amor, que fue muy pública y romántica desde el principio.

El nacido en Monte Grande confesó públicamente que le dedicó su canción Bemaste a Belén, en la que refleja sus sentimientos profundos por ella.