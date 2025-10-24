Es oficial: la Selección argentina jugará un solo amistoso en noviembre y no viajará a India El equipo que dirige Lionel Scaloni ya tiene confirmado el fixture para la próxima ventana FIFA de noviembre: finalmente no pudo conseguir un segundo rival y disputará solamente un encuentro en África. Por







Argentina enfrentó a Venezuela en uno de los últimos amistosos. @Argentina

La Selección argentina confirmó que disputará tan solo un amistoso en la próxima fecha FIFA de noviembre: será frente a Angola, en la capital de Luanda, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A pesar de los esfuerzos de buscar un segundo rival, la falta de selecciones de jerarquía dejó a la Albiceleste sin poder jugar dos partidos.

“La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni viajará en noviembre rumbo a España para entrenarse y luego trasladarse a Luanda para afrontar el único compromiso amistoso ante la selección de Angola, el viernes 14. Tras el partido, la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en la que culmina la fecha FIFA”, anunció la AFA en las redes sociales de la Scaloneta.

El plantel de la Albiceleste se reunirá en España para prepararse previo al encuentro con Angola. La idea primaria de la Selección era disputar un segundo encuentro en Kerala, India pero finalmente se canceló esa cita, por lo que esos días sin partidos se utilizarán para tener entrenamientos en Europa hasta el 18 de noviembre, día en el que finaliza la fecha FIFA en la antesala del sorteo de los grupos del Mundial 2026, del viernes 5 de diciembre en Washington DC.