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Caso Silvina Luna: revelaron qué podría haber hecho Aníbal Lotocki para reducir el daño y complicaría su situación

Jorge Dri, parte del cuerpo médico que investiga si existió un nexo causal entre el cirujano y el fallecimiento de la actriz, habló con los periodistas y se refirió al procedimiento.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años.

Tèlam

Este martes se llevó adelante una jornada clave en el marco de la junta médica que investiga la muerte de Silvina Luna, quien falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras permanecer casi tres meses internada en el Hospital Italiano.

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Tras finalizar la reunión, el médico legista Jorge Dri habló con los cronistas y explicó los resultados de los análisis y también se refirió al desempeño del cirujano Aníbal Lotocki.

“La junta es satisfactoria en el sentido de que la excelencia profesional de todos los participantes de la junta, la verdad es un orgullo", comenzó diciendo.

Además aclaró que la convocatoria era para aportar más información sobre el curso de la investigación por el fallecimiento de la actriz: “En realidad no duró tanto porque ya muchas de las cosas ya estaban clarificadas de antemano. O sea, inclusive en esta junta se aclararon algunos puntos de la anterior, pero se estableció bien cuál fue la finalidad de esta junta”.

Jorge Dri, sobre la intervención de Aníbal Lotocki: "Inacción médica"

De acuerdo a lo analizado, Dri se refirió al accionar de Lotocki: "Se podría haber hecho algo para que la proyección lesional hacia el riñón hubiese sido menor. El tema mala praxis lo determinará el juicio, esto no es un juicio de valores".

Ante la consulta de un cronista sobre si “sigue sosteniendo que Lotocki no dimensionó el daño que causaba”, el médico legista explicó: “Yo creo que no tuvo la repercusión en su cabeza de cómo podía llegar a ser la evolución del cuadro final”.

Silvina Luna junto al cirujano Lotocki.

Silvina Luna junto al cirujano Lotocki.

En este sentido, durante un móvil con Puro Show, le consultaron si Aníbal Lotocki podría haberle salvado la vida de haber actuado de otra manera.

“El tema es el siguiente: el cuadro fue muy grave de entrada. O sea, cuando vos depositás en una persona un relojito que sabés que, en determinado momento, mañana, pasado, dentro de un mes o dos años, puede pasar eso, indudablemente quien lo sabe...”, respondió.

“Lo que sí se podía haber actuado haciendo un seguimiento clínico a tiempo hubiese mitigado de alguna manera la mala calidad de vida que tuvo Silvina en los últimos años", concluyó.

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