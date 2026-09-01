La decisión que tomó José Chatruc con Sabrina Rojas tras su separación que sorprende a todos Pese a la reciente ruptura sentimental, el exfutbolista dejó en evidencia la particular sintonía que conserva con la actriz. Agregar C5N en









El exfutbolista comentó que invitará a su expareja a su cumpleaños.

En medio de una transmisión en vivo por la señal de Bondi Live, el exfutbolista José Chatruc abordó diversos temas de la actualidad deportiva y mediática, revelando además sus planes para su próxima celebración de cumpleaños. Durante la entrevista, confirmó que se encuentra organizando un festejo en conjunto con la figura televisiva Darío Barassi, programado para desarrollarse durante el mes de noviembre.

A pocas semanas de haberse hecho pública su ruptura sentimental de Sabrina Rojas, el exfutbolista volvió a referirse al vínculo que mantiene con la actriz y no descartó una eventual reconciliación. Al recordar anécdotas de festejos pasados, el comunicador rememoró distendido la presencia de su expareja en eventos anteriores, dejando en claro que conservan un trato afable a pesar de la distancia afectiva.

Redes sociales Con miras al evento que prepara para fin de año, el periodista manifestó su intención explícita de sumar a la modelo a la lista de asistentes a la celebración. Al ser consultado sobre el eventual reencuentro en la pista de baile, aseguró con firmeza: “La voy a invitar, por supuesto que sí. No sé si querrá venir, pero le voy a hacer la invitación”.

Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, el exfutbolista acompañó su propuesta con un singular requisito de convivencia para la noche del evento. Entre risas, el comentarista impuso su condición de cara al festejo compartido al sentenciar: “Lo que sí, le prohíbo que esté con otra persona”, dejando entreabierta la posibilidad de una acercamiento futuro entre ambos.

Por qué se separaron José Chatruc y Sabrina Rojas El romance veraniego que había sorprendido a la farándula nacional terminó el mes pasado, confirmando que la pasión inicial no bastó para sostener el vínculo en el tiempo. Sabrina Rojas y José Chatruc decidieron ponerle un punto final a su noviazgo luego de seis meses de un amor tan intenso como breve. La noticia maduró en el más absoluto silencio hasta que ambos optaron por blanquear la ruptura de común acuerdo, dejando en claro que el distanciamiento se concretó en excelentes términos.

Se confirmó una nueva pareja en la farándula argentina. Redes sociales Lejos de los escándalos mediáticos o las versiones sobre terceros en discordia, los motivos de la separación respondieron a un desgaste natural en la dinámica cotidiana de la pareja. Según explicaron los propios protagonistas tras tomar la decisión, las exigentes agendas laborales y la rutina terminaron por enfriar la relación. Desde el entorno más cercano a los mediáticos señalaron que "se desvaneció la magia", remarcando que ambos prefirieron cortar a tiempo antes de que el afecto se transformara en futuros reproches. Con la madurez que los caracterizó durante todo el romance, tanto la actriz como el exfutbolista eligieron no forzar una sintonía que ya no fluía de manera natural. La modelo utilizó sus redes sociales para desactivar cualquier especulación dañina, asegurando que conservaban los mejores recuerdos de la etapa compartida y que no existieron discusiones de por medio. De esta manera, concluyó una historia que dejó un fuerte sello de respeto mutuo.