Lo conoció cuando tenía apenas 17 años y era su paciente. Años después se convirtió en su pareja, tuvo una hija con él y hoy lo denuncia. En exclusiva con C5N, Vanesa relata los graves problemas que enfrenta.

Mientras el nombre de Aníbal Lotocki continúa en el centro de la polémica por las múltiples denuncias de pacientes, una de las historias menos conocidas es la de Vanesa, una mujer de 37 años que mantuvo una relación con el médico, tuvo una hija en común y hoy enfrenta un delicado cuadro de salud que, según denuncia, comenzó tras las intervenciones a las que fue sometida por el cirujano: “Tengo varios órganos comprometidos por el producto, esto me provocó el síndrome de ASIA por la silicona de las prótesis truchas que colocaba ”, y continuó, “estoy próxima a una explantación, con muchas dificultades para que me atiendan ya que nadie quiere atender por ser ex paciente de Lotocki”, declaró.

Hasta ahora es una denuncia más de las muchas que se encajonan por mala praxis y falta de escrúpulos por parte de este cirujano. Sin embargo, el capítulo más impactante de su historia se remonta muchos años atrás, cuando conoció a Aníbal Lotocki siendo apenas una adolescente. La mujer relató que tenía 17 años cuando el médico la sometió a una intervención estética, “a los 17 años me inyectó ese veneno”.

Este episodio hoy adquiere una nueva dimensión por su edad al momento de la operación y por el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba, “Me captó una red en mi provincia natal y me llevaron a Buenos Aires a operarme con él, no pude tomar una decisión” , y continuó, “me operó a mí y a otras chicas, sin estudios previos, sin identificación ya que en ese momento era un indocumentado, además era víctima de una situación vulnerable” , declaró.

Porque a los 23 años tuve problemas con las prótesis y lo busqué para que me ayude. Él en ese momento me dijo que mis prótesis no tenían garantía, pero a cambio me ofreció pasar tiempo con él, y me ayudó para que las otras personas de la red me dejaran de buscar y yo acepté. Después salimos 8 meses y se terminó cuando me quedé embarazada.

Él no quería ser papá, pero igual yo la tuve y la crie sola. Después, solo volví a tener relación con él por el tema de las prótesis, cada rato se encapsulaban y se rompían. En 2016 se empezó a relacionar con mi nena y la veía los fines de semana. Y en 2023 me volvió a hacer un recambio donde yo me quedé con las prótesis, las mandé analizar y eran truchas. Desde ahí supe que mi salud estaba muy afectada.

-Contame cómo está tu salud..

Tengo insuficiencia renal, hipercalcemia y silicona en los pulmones. Desde diciembre dejé de trabajar. Soy estilista, pero tengo movimientos involuntarios a causa de la ASIA y eso no me permite seguir ejerciendo. Tuve que cerrar mi peluquería, pero tengo esperanza, quiero seguir viviendo y voy a luchar por eso, para poder ver crecer a mis hijos.

Ahora estoy esperando que me retiren las prótesis, pero como es una cirugía muy compleja, me está costando conseguir quién la haga, estoy esperando en el Hospital Argerich la prueba de anestesia y, si sale bien, me van a operar ahí. Para llegar a esta instancia tuve que presentar un hábeas corpus contra el Ministerio de Salud. El siguiente paso será retirar el material y los granulomas, lo que se pueda.

Vanesa tiene 37 años y paga las consecuencias, por una decisión que ella no tomó. “Él decía que todas las denuncias eran mentira y que buscaban prensa por eso hablaban de él. Yo le creí, hasta que falleció Silvina Luna. Ahora estoy en la misma situación y solo me queda buscar justicia”, declaró.

La denuncia de Vanesa

La Justicia procesó a Aníbal Lotocki por las lesiones que habría sufrido Vanesa Sassaro tras una intervención de aumento de glúteos realizada en 2007, cuando ella era menor de edad. Según surge del expediente, el juez consideró que existen pruebas suficientes para sostener que el médico le habría colocado un material de relleno permanente sin informarle debidamente los riesgos y las posibles consecuencias para su salud.

De acuerdo a la resolución, Sassaro presenta secuelas permanentes, entre ellas granulomas y nódulos en los glúteos, dolores constantes, fiebre, problemas circulatorios y dificultades para permanecer sentada durante largos períodos. Además, los peritos del Cuerpo Médico Forense señalaron que las lesiones son compatibles con la colocación de sustancias sintéticas de relleno permanente y que el material habría sido aplicado en un plano intramuscular, contrario a los protocolos recomendados.

En la misma resolución, el magistrado ordenó un embargo de 25 millones de pesos sobre los bienes de Lotocki y rechazó el planteo de incompetencia presentado por su defensa.

Vanesa de joven.

Su padecimiento y lucha

Actualmente padece varias enfermedades entre ellas el síndrome de ASIA e hipercalcemia, cuadro que también padeció Silvina Luna antes de su muerte. En medio de esta dura lucha, forjó un fuerte vínculo con Gabriela Trenchi, quien la ayuda a afrontar los gastos de los medicamentos que debe tomar de por vida.

A pesar de las secuelas y las dificultades diarias, no baja los brazos: todos los miércoles marcha al Congreso para reclamar justicia y continúa denunciando el padecimiento de las mujeres que quedaron con graves problemas de salud y enfermedades derivadas del uso de biopolímeros, silicona y el síndrome de ASIA.

-¿Cómo es tu relación con Aníbal y Majo, su actual pareja?

Ella es una psicópata que no empatiza con el dolor y el sufrimiento de otras mujeres. Para mí, debería estar en la cárcel porque fue cómplice de él y por todas las empresas de salud que estaban a su nombre. Lotocki quiso utilizar a mi hija para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria cuando empezó todo lo de Silvina Luna. Por eso, ella llevó a mi hija a Pilar durante un año. Mi hija pensó que lo estaba ayudando y nunca imaginó que iba a estar tanto tiempo alejada de su familia y de sus hermanos. Gracias a Dios eso cambió, hoy mi hija está conmigo, a él le quitaron la patria potestad y a ella le prohibieron acercarse, contactarse e incluso nombrarnos.

Vanesa en la marcha Ni Una Menos pidiendo justicia por las victimas de Aníbal Lotocki.

Según su relato, su hija no mantiene relación con su padre, Aníbal Lotocki: no le pasa manutención ni la llama. “Fue el cumpleaños de mi hija y ella quería hacer una videollamada con él, pero respondió que no deseaba hacerlo”, aseguró. Además, denunció que la actual pareja del médico se quedó con el celular de la adolescente y devolvió sus pertenencias en bolsas de residuos. “Cuando mi hija dijo que quería volver a casa, empezó a maltratarla: le tiró un objeto, no le dirigía la palabra y solo le dejaba comer huevos”, declaró sobre los malos tratos que habría sufrido.