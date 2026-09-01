Tras el fracaso de la paritaria, la Federación de Docentes de las Universidades convocó a un paro de 24 horas

Los gremios universitarios endurecerán las medidas de fuerza luego de que el Gobierno propusiera un aumento "vergonzoso" de los salarios en vez de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación de Docentes de las Universidades reclamando que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre , tras rechazar el "vergonzoso" aumento propuesto por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria. Los gremios universitarios reclamaron que la gestión libertaria cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordena recomponer los salarios.

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La propuesta oficial se limitó a contemplar aumentos equivalentes a la inflación de junio, julio y agosto, junto con un 3% para septiembre y otro 3% para octubre , porcentaje este último que ya había sido acordado en la paritaria anterior. Por lo tanto, lo único nuevo ofrecido por el Gobierno es un 3% para el mes de septiembre.

Mientras que la normativa establece una recomposición que permita recuperar el valor de los salarios desde su entrada en vigencia, en noviembre de 2025 . De acuerdo con los cálculos de los sindicatos, esto representa actualmente una recuperación del 32%, a la que debe sumarse la inflación de junio, julio y agosto, además de una suma equivalente al FONID para los docentes preuniversitarios.

La propuesta oficial se limitó a la inflación de junio, julio y agosto y a ofrecer un 3% para septiembre, sin reconocer la pérdida salarial acumulada. Por eso, la FEDUN y los demás sindicatos rechazamos la propuesta por considerarla inaceptable.

“Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario ”, afirmó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.

Los sindicatos universitarios acordaron avanzar en la convocatoria de una marcha nacional, cuya fecha será definida en la próxima reunión del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se realizará este jueves.

CONADU Histórica en la marcha por el presupuesto universitario.

Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Cheavalier, consideró que la propuesta del Gobierno "no fue una oferta, sino una provocación" y recordó que "el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

"CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario", concluyó la representante sindical.

FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y el presidente del CIN, Franco Bartolacci, se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco de la negociación paritaria que continuará el próximo 17 de septiembre.

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El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado luego del encuentro entre las dos partes y evadió cualquier tipo de mención a la Ley de Financiamiento Universitario, pero recordó que la propuesta de "6% para el próximo bimestre" se inscribe en el marco del "esfuerzo financiero continuo del Gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior".

"Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional", apuntó la cartera encabezada por Sandra Pettovello en el texto.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que responde a Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano. X

Sobre la reunión en sí, se detalló en el comunicado que "luego de la exposición técnica por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender".