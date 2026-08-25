25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La prolongada inactividad deportiva del atacante rosarino encendió las alarmas y habría desgastado la convivencia en la pareja.

Por
El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El delantero Mauro Icardi transita un presente futbolístico en absoluta incertidumbre tras desvincularse del Galatasaray de Turquía a mediados de este año. El atacante lleva más de un mes y medio sin firmar contrato con ninguna institución, una inactividad prolongada que estanca su carrera en un limbo deportivo inédito para su trayectoria profesional. Al unísono, esta falta de definición se traslada a su pareja María Eugenia "La China" Suárez y a sus hijas.

L-Gante abrió su corazón y habló de su relación con Wanda Nara en televisión.
Te puede interesar:

L-Gante se sinceró sobre una posible reconciliación con Wanda Nara: "Me quedé con ganas..."

Los analistas del mercado de pases señalan que la falta de propuestas formales de los principales clubes de Europa responde a los constantes conflictos extradeportivos que protagoniza el jugador. "Nadie duda de sus condiciones y de que es un goleador temible, pero le tienen miedo a comprarse un problema y prefieren pasar de largo", revelaron especialistas al mencionado portal sobre la cautela directiva.

Esta parate laboral prolongada comenzó a repercutir de manera directa en el ámbito privado del futbolista y amenaza la estabilidad de su pareja con la China Suárez. De acuerdo con lo revelado por Paparazzi, la dilatación de los tiempos y la falta de certezas sobre el próximo destino habitacional de la familia provocaron los primeros chispazos en la convivencia interna.

Para la actriz y cantante, la planificación de un traslado internacional implica acordar previamente la logística familiar con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. La falta de definición contractual por parte del rosarino ralentiza cualquier organización logística y doméstica, situación que genera un profundo malestar en el entorno cotidiano de la pareja.

"Icardi está más metido en los líos con sus mujeres que en jugar al fútbol", afirmaron fuentes del mercado de pases consultadas por el medio citado al explicar las reticencias de los clubes. Esta inactividad profesional y la imposibilidad de cerrar un vínculo deportivo formal terminaron por convertirse en el eje central de un incipiente foco de conflicto sentimental.

Brasil, un posible destino de Mauro Icardi

Ante el cierre de opciones prioritarias en el fútbol europeo, el San Pablo de Brasil surgió en las últimas horas como una alternativa concreta para albergar al atacante argentino. La urgencia del conjunto paulista se desencadenó tras la lesión del delantero Jonathan Calleri, quien sufrió un severo esguince de tobillo en la reciente derrota por 1-0 ante Chapecoense.

El equipo brasileño busca cerrar la incorporación de un centrodelantero de jerarquía con vistas al cruce frente a Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La condición de jugador libre que ostenta el rosarino facilita una negociación inmediata sin costo de traspaso, aunque el principal obstáculo reside en adaptar sus elevadas pretensiones salariales a la realidad sudamericana.

El panorama deportivo que ofrece el certamen local representa un escenario complejo, ya que el San Pablo acumula cuatro meses sin victorias en el Brasileirao y ocupa la decimotercera posición con 27 puntos. De concretar su arribo al equipo paulista, el atacante pasaría de competir en la élite europea a luchar por alejarse de la zona de descenso del torneo brasileño.

Pese al interés manifestado desde Sudamérica, la intención primaria del futbolista continúa orientada a sostener su carrera en el Viejo Continente. En el mapa de especulaciones reciente figuraron contactos e indagaciones por parte de clubes como Lazio, Fiorentina, Como y Real Betis, aunque ninguna de las gestiones logró derivar en una oferta formal definitiva.

El eventual desembarco en territorio brasileño significaría además un cambio radical en la dinámica geográfica para la China Suárez, debido a la proximidad con la Argentina. Mientras el mercado de pases agota sus instancias definitivas, la resolución de su futuro club determinará el desenlace de la tensión deportiva y personal que envuelve al delantero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pedido de Benjamín Vicuña a la China Suárez por una tenencia compartida.

Se filtró el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sobre sus hijos: los principales puntos

Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

La China le respondió a Yanina.

La China Suárez le respondió a Yanina Latorre por los rumores sobre Rufina Cabré: la foto que eligió

Sigue la disputa entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi.

Benjamín Vicuña tomó una decisión luego de las chicanas de Mauro Icardi que involucran a sus hijos

Anita Espasandín bancó al actor chileno en plena tormenta mediática. 

La novia de Benjamín Vicuña se metió en la guerra con Mauro Icardi: "No tenés que demostrar tu valor"

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Rating Cero

¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.
play

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

A mediados de septiembre se sabrá si la predicción termina haciéndose realidad.

Ángel de Brito filtró quién será la ganadora de Gran Hermano y desató un escándalo

Agustina Picasso y unas fotos que alarmaron a sus seguidores.

Preocupación por la salud de la esposa argentina de Matt Groening: "¿Qué esperan para internarla?"

Donald Trump lamentó la muerte de Dolly parton y decretó duelo nacional.
play

Donald Trump tomó una contundente decisión por la partida de Dolly Parton

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre reveló la causa de la separación de una pareja de famosos tras 30 años juntos: "Se calentó con una y le picó"

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.

Cinthia Fernández habló tras el grave accidente de una de sus hijas: "Tengo un stent"

últimas noticias

Cobmebol compartió el calendario deportivo de la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa. 

Conmebol definió el calendario 2027 para la Libertadores, Sudamericana y Recopa

Hace 9 minutos
El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

Hace 20 minutos
Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Hace 25 minutos
play
¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

Hace 26 minutos
José Eduardo Figueroa apareció muerto en la cárcel.

Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

Hace 29 minutos