Lola Latorre lanzó su marca y la acusan de copiar a una famosa: "Te están robando"

La joven influencer recibió críticas tras su proyecto emprendedor por una supuesta imitación a una figura internacional.

La hija de Diego y Yanina fue eje de todo tipo de comentarios por una presunta copia a una marca original.

La influencer Lola Latorre presentó en los últimos días Sorbo, su nueva marca enfocada en el cuidado personal y el estilo de vida. Sin embargo, el anuncio oficial del proyecto generó revuelo tras la difusión de las primeras imágenes del producto.

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A través de publicaciones en redes sociales, diversos usuarios comenzaron a señalar marcadas coincidencias entre la estética elegida por la joven argentina y la línea comercial Rhode, perteneciente a la modelo estadounidense Hailey Bieber . Las críticas no tardaron en multiplicarse en las cajas de comentarios de los videos promocionales.

El eje del debate se concentró en el concepto visual y la presentación del artículo, un bálsamo labial diseñado para acoplarse directamente a la funda del teléfono móvil. Esta propuesta de packaging cobró popularidad internacional a comienzos del año 2024 tras el lanzamiento masivo de la firma norteamericana.

Ante la viralización de las imágenes, los mensajes en las cuentas oficiales de la emprendedora reflejaron una fuerte división de opiniones. Mientras una parte del público celebró el emprendimiento local, numerosos seguidores apuntaron de forma directa contra el diseño con frases como "te están robando la idea" dirigidas a la creadora internacional.

Hasta el momento, la hija de Diego y Yanina Latorre mantiene activa la campaña de difusión de Sorbo y continúa publicando contenido sobre las características del producto, sosteniendo que se trata de un proyecto propio desarrollado durante meses junto a su equipo de trabajo.

Lola Latorre presentó Sorbo y la acusaron de plagio. Instagram @sorbo_daily

Los ejemplos que comprobarían el plagio

Las comparaciones vertidas por el público se centraron fundamentalmente en el soporte de silicona adaptado para sostener el cosmético en la parte posterior del smartphone, un elemento icónico registrado por Rhode en el mercado global. Los usuarios remarcaron que tanto la forma como la funcionalidad resultan prácticamente idénticas.

Otro de los puntos cuestionados fue la paleta de colores empleada en las piezas publicitarias y en la envoltura, donde predominan los tonos neutros, grisáceos y pasteles, una impronta característica del catálogo de Hailey Bieber. Asimismo, señalaron similitudes en la tipografía minimalista elegida para identificar a la firma argentina.

Lola Latorre lanzó su nuevo emprendimiento y la acusaron de plagiar a Hailey Bieber.

En las plataformas digitales, las opiniones se polarizaron entre quienes consideraron que se trata de una copia directa de la marca estadounidense y aquellos que remarcaron que la tendencia de adaptar cosméticos a los accesorios de telefonía es una práctica extendida dentro de la industria actual.

Hasta la fecha, ni los representantes de Rhode ni la modelo estadounidense han emitido comentarios respecto al lanzamiento de la firma argentina. Por su parte, el equipo de comunicación de la marca local declinó calificar los señalamientos como una infracción de diseño, manteniendo la estética original en sus catálogos.

Una de las fotos de la campaña de Sorbo, muy parecida a la de Rhode.

Las observaciones vertidas en internet responden de forma exclusiva a apreciaciones de los usuarios sobre la propuesta estética y no existen acciones legales formalizadas ni pronunciamientos judiciales que dictaminen la existencia de un plagio.