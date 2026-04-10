Revelan detalles del calvario de Silvina Luna durante sus últimos meses de vida: "Fue una tortura" Soledad Rodríguez, amiga íntima de la modelo rosarina, relató el sufrimiento físico que padeció en la etapa más crítica de su salud. El próximo documental rescatará su voz para concientizar sobre los graves peligros de las cirugías estéticas y la mala praxis. + Seguir en







Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. Redes sociales

El testimonio de Soledad Rodríguez brindó una mirada dura sobre los días finales de Silvina Luna y el impacto emocional de su fallecimiento en el entorno: "Fue muy, muy duro", indicó. La aparición de la serie documental sobre la modelo revivió el debate sobre la mala praxis médica y los riesgos de las intervenciones estéticas.

Durante una entrevista en Sería Increíble, en el canal de streaming Olga, la mujer detalló que los meses finales de la actriz estuvieron marcados por un deterioro físico muy sostenido. "Silvina era una chica que era una belleza extremadamente increíble y, así y todo, no sentía que era suficiente", declaró la amiga de la famosa.

"Es una locura. Es horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca lo quisimos contar y la realidad es que fue muy, muy duro", confesó Rodríguez, quien reveló que la modelo atravesó una etapa difícil y dolorosa, con largos períodos en cuidados intensivos ante el crítico estado de su salud.

En esa línea, recordó que Luna llegó a necesitar asistencia respiratoria en varias ocasiones y permaneció conectada durante semanas enteras bajo plena conciencia de su grave estado. "Había días que le ponían el respirador, y estaba dos semanas con respirador y después se lo sacaban", relató.

El documental sobre Silvina Luna revela una batalla médica y judicial contra los mandatos sociales y la violencia estética que sufrió la ex Gran Hermano. "Ella se empezó a grabar con el celular en los momentos que iba al hospital cuando hacía diálisis", indicaron desde su círculo íntimo.

El hermano de la protagonista, Ezequiel Luna, y Bárbara Corvalán aprobaron la realización audiovisual con la idea de mostrarle a la sociedad un lado de la actriz que nunca fue visto anteriormente. Su hermano y su amiga expresaron que ella deseaba que "nadie viviera lo que ella sufrió" y por eso compartió este material tan personal.