1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Adrián Ravier: "Puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si costaban tres veces más algo había que corregir"

"Los números dicen que la situación está mejorando, no vemos desde el Gobierno una situación crítica, no vemos crisis económica", afirmó el vocero presidencial.

Por
Fate

Fate, una de las empresas del sector de los neumáticos en crisis.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió las reformas económicas del gobierno de Javier Milei y, en ese sentido, explicó que “te puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si los neumáticos costaban tres veces más que hoy evidentemente había algo que corregir”

Te puede interesar:

El Gobierno negó una crisis y destacó las mejoras en economía, seguridad y pobreza: "No entiendo cómo no lo ven"

Ravier afirmó en conferencia de prensa que "hay una situación donde la Argentina está mejor en materia de exportaciones, producción, inflación, seguridad, pobreza e indigencia”.

Y agregó que “no entiendo bien como no ven la cantidad de aspectos en los que que Argentina está saliendo adelante”.

"Los números dicen que la situación está mejorando, no vemos desde el Gobierno una situación crítica, no vemos crisis económica". agregó.

En ese contexto, sostuvo que “te puede cerrar una empresa de neumáticos y una cantidad de familias y personas que trabajan quedar desocupadas, pero si los neumáticos costaban tres veces más que hoy evidentemente había algo que corregir ahí”.

"Entendemos que la cosa está mejorando"

El diálogo con la prensa acreditada en Balcarce 50 se movió del tradicional horario matutino de las 11 debido a que el portavoz formó parte de la reunión de Gabinete con sus ministros en el Salón Eva Perón. Allí, consignaron fuentes oficiales, Milei "repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

Dicho tema fue uno de los primeros tocado por Ravier al comenzar la conferencia: “Este jueves a las 21 milei hará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas el contenido está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la secretaría de inteligencia del Estado”. De todas manera, aclaró que "por el momento, no podemos adelantar más detalles".

En clave económica y luego de ser consultado sobre un posible aumento del bono a los jubilados, que permanece congelado desde noviembre de 2023, el portavoz fue contundente al remarcar, desde la visión oficial, una realidad que no reflejan los últimos informes de consultoras privadas o los propios datos del INDEC sobre actividad y consumo.

"Si miramos una pequeña foto con un dato negativo, que siempre va haber, vamos a tener quizás una situación negativa. Ahora si miramos la foto completa, nosotros entendemos que la cosa está mejorando. Lo que no quita que haya sectores, personas o una empresa que cierra y que no tenga la misma situación", señaló Ravier. Previo a destacar "una valoración del Gobierno" debido a que "en las elecciones de 2025 nos ha ido muy bien".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Decenas de proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados. 

El vocero adelantó que el Gobierno no acompañará los proyectos sobre endeudamiento familiar

Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

La Federación de Docentes de las Universidades reclamando que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras el fracaso de la paritaria, la Federación de Docentes de las Universidades convocó a un paro de 24 horas

Se trata de una acción preventiva de daño ambiental colectivo.

Presentaron una demanda para frenar un proyecto petrolero británico-israelí en Malvinas

play

Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

Javier Milei busca mostrar reconexión con la gestión tras varias semanas de dedicación a exposiciones públicas y privadas.
play

Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada para mostrar reconexión con la gestión

Rating Cero

Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa.

Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa: "Si lo agarra él..."

Una reconocida personalidad del ecosistema digital se sinceró con su público.

"Me cuesta salir de la cama": el influencer argentino del momento que confesó que sufre depresión

El exfutbolista comentó que invitará a su expareja a su cumpleaños.

La decisión que tomó José Chatruc con Sabrina Rojas tras su separación que sorprende a todos

La hija de Diego y Yanina fue eje de todo tipo de comentarios por una presunta copia a una marca original.

Lola Latorre lanzó su marca y la acusan de copiar a una famosa: "Te están robando"

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años.

Caso Silvina Luna: revelaron qué podría haber hecho Aníbal Lotocki para reducir el daño y complicaría su situación

No es la primera complicación que sufre durante el cantante en su gira actual.
play

Lionel Richie internado: preocupación por el ícono pop tras un show en St. Louis

últimas noticias

El dólar oficial mantuvo la tendencia alcista en el arranque de septiembre.

El dólar arrancó septiembre por encima de los $1.500 y busca su nuevo techo tras subir $20 en agosto

Hace 9 minutos
Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa.

Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa: "Si lo agarra él..."

Hace 29 minutos
Erin Piacenti, asesinada en Nueva York por una mujer con antecedentes documentados de trastornos mentales.

La mujer apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America

Hace 33 minutos
Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

Hace 44 minutos
Una reconocida personalidad del ecosistema digital se sinceró con su público.

"Me cuesta salir de la cama": el influencer argentino del momento que confesó que sufre depresión

Hace 51 minutos