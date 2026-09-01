Adrián Ravier: "Puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si costaban tres veces más algo había que corregir"

"Los números dicen que la situación está mejorando, no vemos desde el Gobierno una situación crítica, no vemos crisis económica", afirmó el vocero presidencial.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , defendió las reformas económicas del gobierno de Javier Milei y, en ese sentido, explicó que “te puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si los neumáticos costaban tres veces más que hoy evidentemente había algo que corregir”

Ravier afirmó en conferencia de prensa que "hay una situación donde la Argentina está mejor en materia de exportaciones, producción, inflación, seguridad, pobreza e indigencia”.

Y agregó que “no entiendo bien como no ven la cantidad de aspectos en los que que Argentina está saliendo adelante”.

En ese contexto, sostuvo que “te puede cerrar una empresa de neumáticos y una cantidad de familias y personas que trabajan quedar desocupadas, pero si los neumáticos costaban tres veces más que hoy evidentemente había algo que corregir ahí”.

"Entendemos que la cosa está mejorando"

El diálogo con la prensa acreditada en Balcarce 50 se movió del tradicional horario matutino de las 11 debido a que el portavoz formó parte de la reunión de Gabinete con sus ministros en el Salón Eva Perón. Allí, consignaron fuentes oficiales, Milei "repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

Dicho tema fue uno de los primeros tocado por Ravier al comenzar la conferencia: “Este jueves a las 21 milei hará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas el contenido está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la secretaría de inteligencia del Estado”. De todas manera, aclaró que "por el momento, no podemos adelantar más detalles".

En clave económica y luego de ser consultado sobre un posible aumento del bono a los jubilados, que permanece congelado desde noviembre de 2023, el portavoz fue contundente al remarcar, desde la visión oficial, una realidad que no reflejan los últimos informes de consultoras privadas o los propios datos del INDEC sobre actividad y consumo.

"Si miramos una pequeña foto con un dato negativo, que siempre va haber, vamos a tener quizás una situación negativa. Ahora si miramos la foto completa, nosotros entendemos que la cosa está mejorando. Lo que no quita que haya sectores, personas o una empresa que cierra y que no tenga la misma situación", señaló Ravier. Previo a destacar "una valoración del Gobierno" debido a que "en las elecciones de 2025 nos ha ido muy bien".