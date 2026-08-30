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Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

La exfinalista de la edición de 2022 del reality show compartió cómo toma decisiones financieras junto a su familia luego de que se conociera la polémica entre la intérprete de Un mechón de pelo y Alejandro Stoessel.

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

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Julieta Poggio detalló que creó y administra una empresa SRL junto a su madre luego de que salió de Gran Hermano y que sabe "perfectamente" cuánta plata tiene en el medio de la polémica entre Tini Stoessel y su padre Alejandro por la gestión de sus ganancias.

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"En cada decisión que hay que tomar, mi mamá me comunica todo, lo vemos juntas, yo voy y estoy atenta a todo", aseguró la exhermanita. Incluso fue más allá y aclaró que no tiene un rol opinativo, sino que está involucrada en la burocracia diaria que implica ese tipo de compañías.

"Pago los VEPs todos los meses. Cuando hay que mover plata, lo hacemos", afirmó Juli a Infama por América TV. Por lo tanto, Poggio tiene acceso directo a sus cuentas y opera sobre ellas de manera regular.

Al ser consultada acerca de alguna duda sobre la administración de su dinero, ella negó esa posibilidad. La influencer precisó que su situación económica cambió luego de su participación en el relality show de Telefe y tuvo que empezar a pagar "un montón de cosas" que antes no pagaba.

"Fue después de Gran Hermano, que obviamente mi economía cambió y tuve que empezar a pagar un montón de cosas que antes no pagaba", sostuvo Juli sobre la necesidad de una estructura societaria formal luego de su paso por la casa más famosa del país.

Aún así, Poggio reconoció que sus padres son los que cuentan con más conocimiento financiero. "Mis papás saben mucho más y me cuidan y me aconsejan", concluyó la modelo.

En medio del escándalo con Tini, Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la Policía

El hecho se produjo cuando el equipo del Diario de Mariana, estaba esperando novedades sobre el caso que involucra a los Stoessel. “Así arranca el programa, acaba de suceder, nosotros estamos haciendo guardia como otros medios también en la casa y, bueno, aparentemente lo que ha sucedido hace instantes nada más es que Alejandro empezó a arrojar piedras a la prensa que estaba afuera”, empezó diciendo Mariana Fabbiani, para luego mostrar las imágenes.

En las escenas, se puede ver que el ataque ocurrió de manera sorpresiva y dirigido hacia los distintos cronistas que cubrían desde la calle. Después el empresario televisivo llamó a la policía. “Te estamos esperando a vos…”, dijo uno de los cronistas antes de que todo se desbordara y expresó con total sorpresa: “Está tirando piedras”.

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