Pacto de Mayo: entre apoyos y rechazos, el balance de la propuesta de Javier Milei

A la salida del Congreso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó en los micrófonos de C5N el llamado del Presidente al diálogo aunque “hay que ver los pasos que se van a seguir dando” pero “desde luego siempre es importante la convocatoria”.

En la misma línea se expresó el gobernador Martín Llaryora, quien propuso extender la convocatoria a los sectores productivos y de trabajo. Horas más tarde con una publicación en sus redes sociales el mandatario cordobés remarcó su apoyo y consideró que “lo de mayo puede ser la oportunidad para generar un acuerdo estratégico con objetivos para nuestra Argentina”. “Un plan que tendrá que ser conducido por el presidente con el aporte de los gobernadores y de cada sector. Es una gran puerta para buscar soluciones y alternativas”, agregó.

gobernadores.webp Jorge Macri, Mauricio Macri, Ignacio Torres, y Raúl Jalil, apoyaron el Pacto de Mayo propuesto por Milei.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, escribió en su cuenta de X: "Presidente Javier Milei, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina".

"Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas; y generar también las condiciones para que mi provincia tenga los recursos que le corresponden por la Constitución Nacional para poder brindarle a los entrerrianos la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura que se merecen", señaló.

A su vez, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo se sumó al apoyo de su pares al señalar que "el presidente Javier Milei trazó el rumbo legislativo. Valoramos la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad". "Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años", manifestó con un posteo en sus redes sociales.

En la misma linea se expresaron el gobernador Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). El sanjuanino celebró la apertura al diálogo y coincide con Milei en "que hay que trabajar en equipo y dialogando. Vamos a estar siempre trabajando para que Argentina vuelva a ser un país normal".

Mientras que el puntano respaldó el Pacto de Mayo al asegurar: "Presidente Javier Milei, comparto con usted su iniciativa de equilibrar las cuentas públicas. Lo acompaño en avanzar en los acuerdos federales necesarios para realizar los cambios y las transformaciones que como País tanto necesitamos para salir adelante".

Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, apoyó la iniciativa presidencial porque comparte "la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente". "Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso", publicó en su cuenta de X.

Un respaldo llamativo a la iniciativa de Milei fue el del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien, tras una tenso conflicto con el Presidente por el recorte de fondos contra su provincia, celebró y acompaño la convocatoria.

"Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Mieli al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo. Y en este contexto de convocatoria, sería muy importante contar con su presencia en la reunión del 7/3 en Puerto Madryn, junto a los gobernadores patagónicos, para diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo", escribió en su cuenta de X, la misma red social en la que durante toda la semana fue víctima de ataques por parte de la granja de trolls libertarios.

Otros apoyos al Pacto de Mayo de Javier Milei

En lo que respecta a los diputados, Diego Santilli fue uno de los primeros de adherir a la convocatoria. "El Pacto de Mayo es la Refundación Nacional para terminar con el modelo decadente que sólo empobreció a la Argentina", aseguró en redes.

Mientras que el legislador Rodrigo de Loredo, de la UCR, también mostró su entusiasmo con la iniciativa. "Es una gran noticia el impulso de un pacto con los gobernadores para avanzar en reformas que den previsibilidad en el tiempo, reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria", destacó.

El Presidente sumó tambien el apoyo de empresarios del Instituto para el Desarrollo empresarial de la Argentina (IDEA). En comunicado resaltaron este sábado que el acuerdo propuesto por Milei "sería la señal que el sector privado local e internacional está esperando para considerar seriamente a la Argentina como un destino seguro para invertir".

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también brindó apoyo al presidente este sábado en su cuenta de X. "Celebro la convocatoria anunciada hoy por el Presidente Milei a los gobernadores y espero ansioso que se concrete. Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento", publicó.

Y en el mismo mensaje señaló querer "que al Gobierno Nacional le vaya bien, porque así a todos nos irá bien. Siempre vamos a apostar al diálogo, al respeto y al consenso. Entendemos que hay mucho que modificar, pero siempre desde el consenso, desde el diálogo, desde el respeto".

Lo mismo hizo el tucumano Osvaldo Jaldo: "Como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba. Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos", expresó.

Las dudas y el rechazo al Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se diferenció este sábado de sus pares provinciales peronistas al advertir al Gobierno que "el diálogo se construye a partir del respeto y los acuerdos devienen del consenso y no de la imposición".

"Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición", escribió Ziliotto en su cuenta de la red social X tras la convocatoria realizada por el Presidente ante la Asamblea Legislativa a un acuerdo entre las provincias y la Nación.

En ese sentido, Ziliotto profundizó que "no se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender". Para el gobernador pampeano, "nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo".

En la misma linea fue el senador formoseño y presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, José Mayans. "Fue lamentable. No respeta el Estado de Derecho, no respeta el honor de las personas, hace acusaciones sin pruebas y no tiene claro lo que son los derechos humanos ni la función del Estado. El discurso fue totalmente vacío de contenido y una falta de respeto a los poderes públicos, a las provincias y al Poder Judicial", aseguró el legislador en una entrevista por Radio Mitre.

A su vez advirtió que el Presidente "carece de comprensión de lo que es el Estado, de cómo se construye una sociedad justa".

"Nos viene a tirar con todo, es una persona que viola la Constitución en forma permanente. Tiene que ir a estudiar, o tiene que tener mejores asesores. No tiene idea cómo funciona. Él le dice a la Justicia cuánta plata va a tener, al Parlamento. No cree en la división de poderes, cree que es emperador", agregó.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto le marcó la cancha a Javier Milei al señalar que "un pacto implica diálogo, no un sistema de adhesiones".

En diálogo con Radio Con Vos, se refirió a la convocatoria del Presidente a los gobernadores de las distintas provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para firmar el Pacto de Mayo: "Milei vuelve a la carga con la Ley Ómnibus. La pregunta es por qué se retiró. Ya tenía la votación en general".

Y acerca de los consensos y las reiteradas frases que pronunció el Presidente sobre la posibilidad de gobernar sin legisladores, Pichetto opinó: "El Congreso es mucho mejor de lo que hablan. Vimos escenarios que se repiten, independientemente de la orientación política: presencia de barras que aplauden y ríen".

La CGT advirtió por el Pacto de Mayo de Javier Milei: "Ningún gobernador fue electo para eso"

El cotitular de la Central General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, advirtió este sábado por el Pacto de Mayo propuesto por el Presidente a mandatarios provinciales y referentes de la política y señaló que "ningún gobernador fue electo para eso". "Los están convocando a un proyecto liberal de destrucción del Estado", refirió.

El dirigente sindical aseguró que la central obrera no fue convocada para el acuerdo y "no tenemos expectativas".

Luego de advertirle a los mandatarios provinciales que "los están convocando a un proyecto liberal de destrucción del estado que es el que quiere el Presidente y me parece que ningún Gobernador fue electo para eso", a Daer le causó sorpresa "la sonrisa de algunos gobernadores mientras el Presidente los convocaba al Pacto de Mayo".

El oficialismo, confiado de cara al Pacto de Mayo: "Vamos a tener una buena convocatoria"

El jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, pronosticó este sábado que para el Pacto de Mayo "vamos a tener una buena convocatoria al diálogo".

En referencia a las 10 políticas de Estado que propone el documento, Zago aclaró que no están "cerradas" y que se puede "hablar, discutir, dialogar". El Presidente en su discurso, convocó a gobernadores, expresidentes y lideres de partidos políticos a "deponer intereses".

En díalogo con Radio Mitre, Zago hizo referencia al Pacto de Mayo que estará sujeto a la aprobación de la Ley Bases: "Vamos por la ley, el Presidente lo dijo, vamos por la ley. De una manera u otra vamos a ir por la ley nuevamente".