Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre al costado de la ruta 2 El hallazgo se produjo en La Armonía, en el partido de Mar Chiquita, a unos 35 kilómetros de Mar del Plata. El hombre tenía 75 años y se encontraba en estado de indigencia. Las primeras hipótesis apuntan a una muerte natural. Por + Seguir en







Policía de Vivoratá.

Efectivos policiales encontraron el cadáver de un hombre de 75 años este lunes por la tarde a la vera de la ruta 2, a la altura de La Armonía. Las primeras hipótesis apuntan a una muerte por motivos de salud ante la total falta de lesiones físicas visibles en el cuerpo.

La Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita tomó intervención inmediata tras el descubrimiento. El titular de la dependencia judicial inició un expediente con la carátula preliminar de "averiguación causales de muerte" para esclarecer el episodio.

La Justicia ordenó el traslado del cuerpo para su respectiva autopsia oficial en las próximas horas. Este examen médico metódico confirmará los motivos reales del deceso y descartará la posible participación de terceros o un accidente de tránsito.

Agentes del Destacamento Vial Vivoratá trabajaron en la escena primaria del hecho. Los efectivos policiales aseguraron el perímetro a la espera de las directivas judiciales y la posterior recolección de pruebas.