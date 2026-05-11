11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre al costado de la ruta 2

El hallazgo se produjo en La Armonía, en el partido de Mar Chiquita, a unos 35 kilómetros de Mar del Plata. El hombre tenía 75 años y se encontraba en estado de indigencia. Las primeras hipótesis apuntan a una muerte natural.

Por
Policía de Vivoratá.

Policía de Vivoratá.

Efectivos policiales encontraron el cadáver de un hombre de 75 años este lunes por la tarde a la vera de la ruta 2, a la altura de La Armonía. Las primeras hipótesis apuntan a una muerte por motivos de salud ante la total falta de lesiones físicas visibles en el cuerpo.

El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.
Te puede interesar:

"Tenía los pantalones bajos": revelan detalles de la detención de dos pasajeros por querer tener sexo en un avión

La Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita tomó intervención inmediata tras el descubrimiento. El titular de la dependencia judicial inició un expediente con la carátula preliminar de "averiguación causales de muerte" para esclarecer el episodio.

La Justicia ordenó el traslado del cuerpo para su respectiva autopsia oficial en las próximas horas. Este examen médico metódico confirmará los motivos reales del deceso y descartará la posible participación de terceros o un accidente de tránsito.

Agentes del Destacamento Vial Vivoratá trabajaron en la escena primaria del hecho. Los efectivos policiales aseguraron el perímetro a la espera de las directivas judiciales y la posterior recolección de pruebas.

Un equipo del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) arribó al lugar a bordo de una ambulancia de emergencias. Los profesionales sanitarios constataron formalmente el fallecimiento tras revisar el cuerpo al costado de la autovía.

Noticias relacionadas

El Chevrolet Vectra estaba completamente cerrado y sin ocupantes en su interior.

Misterio en Almagro: apareció un auto con manchas de sangre y seis casquillos de bala alrededor

La Justicia de Salta reconoció a las mascotas como parte del núcleo familiar.

Salta: un fallo judicial ordenó pagar una cuota alimentaria para una mascota tras la separación de una pareja

Se trata de una de las modificaciones más relevantes del último tiempo dentro del sistema de control vehicular, con impacto directo en millones de conductores. Otro punto central de la actualización es el precio de la misma, el sistema ahora se rige por un esquema de Unidades Fijas.

Cómo cambió la VTV y qué impacto clave tiene en los conductores en 2026

Las imágenes del puma fueron captadas por las cámaras de seguridad en el Náutico Country Club. 

Un puma suelto fue visto dentro de un barrio privado y generó preocupación entre los vecinos

Las promociones vencen el miércoles 13 de mayo a medianoche.

Aerolíneas Argentinas se sumó al Hot Sale 2026: ofrece descuentos y cuotas sin interés

Piden revisar bien las ofertas y no caer en estafas.

Hot Sale 2026: cómo encontrar las ofertas reales sin tener problemas

Rating Cero

Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani, se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Griselda Siciliani a corazón abierto: "No necesito de un hombre para ser feliz"

Wanda Nara y Maxi López.

Maxi López habló sobre la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles: "Me invitó a..."

Llamativo descenso de peso de la actriz Olivia Wilde.

¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Wanda Nara y Martín Migueles, días atrás en Japón.

Bombazo: se filtró quién es el tercero en discordia en la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Es narcisista, machista y cagón, describió Cinzia a Emanuel.

Fin definitivo de los "4 Fantásticos" en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó muda a toda la casa

La transformación no se limita a lo físico: también propone un perfil más introspectivo, distante de los papeles de acción que lo hicieron conocido.

Un look que nadie esperaba ver: así fue la impresionante transformación de Sebastian Stan

últimas noticias

Policía de Vivoratá.

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre al costado de la ruta 2

Hace 45 minutos
Julián Álvarez en el Atlético Madrid.

El técnico de un gigante europeo es "admirador" de Julián Álvarez y el club está dispuesto a ofertar

Hace 1 hora
Javier Milei es uno de los presidentes con peor reputación en Améica Latina.

Milei cayó a los últimos puestos del ranking de valoración de presidentes de América Latina

Hace 1 hora
El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

"Tenía los pantalones bajos": revelan detalles de la detención de dos pasajeros por querer tener sexo en un avión

Hace 1 hora
play

"Destruir la posibilidad de la educación y de la ciencia es destruir la libertad", advirtió el rector de la UBA

Hace 2 horas