11 de mayo de 2026 Inicio
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"Tenía los pantalones bajos": revelan detalles de la detención de dos pasajeros por querer tener sexo en un avión

La locutora Analía Bocassi, quien viajaba en la aeronave que aterrizó en Rosario desde Panamá, se refirió al arresto del hombre y la mujer que intentaron mantener relaciones sexuales durante el vuelo. "La mujer dijo que ella no tenía nada que ver", expresó.

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El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

La locutora Analía Bocassi, quien viajaba en el avión comercial que aterrizó en Rosario y en el que un hombre y una mujer trataron de tener sexo, expuso que el hecho fue descubierto por "una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso". Además, detalló que "él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada".

En un avión de Copa Airlines, en primera clase, hubo un acto de exhibicionismo público que involucró a una pareja. 
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En su programa emitido por AM1230, Bocassi recordó el momento en el que las integrantes de la tripulación se dirigieron a los pasajeros, debido al hecho: "El avión salió retrasado de Panamá, porque había muchos aviones. Salimos 40 minutos tarde, veníamos con el tiempo contado. Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido. Se fueron todas las azafatas y empezaron a decir 'se quedan sentados'".

En tal sentido, agregó que las autoridades informaron al principio que "se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida". No obstante, señaló que luego se enteraron de lo que ocurrió: "Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, algún contacto que tenemos nosotros nos contó que era algo más".

Avión Copa Airlines
El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

El hecho se produjo en un avión de Copa Airlines.

En tanto, marcó que la mujer delató al hombre. "Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre. Lo mandó al frente como el degenerado. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada. El tema es que todo arranca por una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso", expresó.

Los implicados en este escándalo sexual son Mauricio C. y Sandra O., quienes ocupaban asientos en la primera clase del vuelo. Tras el arribo a suelo santafesino, los efectivos de la Policía local trasladaron a ambos hacia la comisaría 12ª, dependencia en la que se les atribuyeron los cargos por "exhibicionismo público" y por los que deberán enfrentar a la Justicia.

Los detalles del operativo y la bronca de los pasajeros

"Creo que estuvimos hasta la 1:30 de la mañana", comentó el periodista Juan Junco, quien viajaba en la misma aeronave proveniente de Panamá y refirió, en comunicación con el diario La Capital, el revuelo que causó la situación en la terminal aérea. "Cuando llegamos, el aeropuerto era Intrusos", acotó entre risas.

La versión principal indica que los protagonistas, que no eran pareja, mantuvieron relaciones sexuales en sus butacas frente al resto de los pasajeros. Una mujer que viajaba junto a su nieta advirtió algo raro y, luego, una azafata dio aviso a sus superiores para activar el protocolo correspondiente.

La intervención de la PSA generó malestar entre los viajeros debido a la demora tras el aterrizaje, mientras que otras autoridades de la terminal aclararon que no era necesario retener a todos los pasajeros dentro de la nave. Por ahora, la causa permanece bajo la órbita de la Justicia provincial santafesina.

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