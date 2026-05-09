Inflación de abril: entre la confirmación de una desaceleración y la preocupación por seguir arriba del 2%

Las consultoras estiman una baja en el índice luego de 11 meses. Qué pasó con los alimentos y cómo influyó el control en los incrementos de la nafta debido al conflicto en Medio Oriente. El jueves el Indec dará a conocer un dato que sigue incomodando al Gobierno.

La inflación de abril parecería regalarle al Gobierno una primera buena noticia en el mes, la cual parece una gota de agua en un desierto político y económico atravesado por el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La consultoras estiman una baja del Índice de Precios al Consumidor luego de 11 meses y que se ubique en torno al 2,6%, aunque en la Casa Rosada preocupa que no logre perforar el 2%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo anticipó en una entrevista por la TV Pública que la inflación de abril será menor. “Vamos a ver una inflación más baja porque no tenés déficit, no hay emisión y se está recomponiendo la demanda de dinero. Por lo tanto, el mercado de pesos se está equilibrando”, insistió.

Romper la barrera del 2% es algo que el Gobierno no logra concretar hace siete meses. Desde el 1,9% registrado en por el Indec en agosto de 2025, los siguientes índices fueron en ascenso: septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%), enero (2,9%), febrero (2,9%) y marzo (3,4%).

milei caputo Milei y Caputo anticiparon que la inflación de abril va a bajar respecto a marzo.

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda vuelven a poner en escena una situación denunciada meses atrás por legisladores de la oposición, quienes aseguraron que Caputo incurrió en los delitos de violación de los deberes de funcionario público y violación del secreto estadístico.

El punto a tener en cuenta al momento de calcular el IPC es el congelamiento del precio de la nafta informado por YPF a principios de abril, pese al conflicto desatado en Medio Oriente que disparó el valor del petróleo a nivel mundial. "Vamos a trasladar solo el impacto real de los costos", había señalado el titular de la petrolera, Horacio Marín. De esta manera, el impacto en los precios se espera que sea menor al esperado y anticipa una duda sobre lo que pasará en mayo si se liberan los precios.

Inflación de abril: qué estiman las principales consultoras

Los últimos estudios de las consultoras privadas ubican a la inflación para el cuarto mes del año en torno al 2,5%. EcoGo explicó que “abril consolida una trayectoria de desaceleración y parte se explica por la menor presión de los alimentos, en particular de las carnes”. En el último estudio de la consultora mostró una aceleración del 0,5% en los alimentos, luego de dos semanas marcadas por el 0,3%. “Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, indicaron.

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Por su parte, el IPC de la Fundación Libertad y Progreso registró en abril un incremento del 2,4% mensual, lo que sugiere una desaceleración fuerte en el ritmo de la inflación luego de 11 meses de una tendencia creciente. El dato se ubicó un punto porcentual por debajo del registro del INDEC de marzo y 0,5 puntos porcentuales por debajo de la medición pasada del índice LyP.

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Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzaría el 11,2%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,1%, interrumpiendo la dinámica ascendente observada en los últimos seis meses. Iván Cachanosky, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó a C5N que “es una buena noticia que la inflación comience a ceder y retome nuevamente el sendero de la desinflación”.

“Probablemente los próximos meses continuemos con inflaciones mensuales más cercanas al 2% y ya en el segundo trimestre incluso por debajo de este número. De ocurrir esto, la inflación del 2026 podría cerrar en aproximadamente 26%, ubicándose por debajo del 32% del 2025. Ya sin ruido electoral y una oferta monetaria congelada y una demanda de pesos normalizados, serían fundamentales para esperar una inflación que continúe bajando. Desde luego, habrá que monitorear que ocurre con la guerra en Medio Oriente y si se extiende el conflicto o no”, completó.

El Índice de Precios al Consumidor de CREEBBA mostró en abril una variación del 2,6%. Dato que llevaría la inflación acumulada al 11,1% en el primer cuatrimestre del año, mientras que la variación interanual se ubica en 30,8%.

El detalle del trabajo de la consultora marca que “el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Transporte y comunicaciones, el cual registró un crecimiento del 4,4% como consecuencia de variaciones en combustibles y lubricantes (10,5%), seguros, estacionamientos y otros servicios (3,1%) y telefonía internet y comunicaciones (2,7%).

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“Cabe destacar que gran parte del incremento registrado en el capítulo responde al denominado “efecto arrastre” que los combustibles tuvieron en el mes en cuestión”, aclararon, pese al congelamiento de la nafta realizado por YPF.

El relevamiento realizado por Orlando Ferreres arrojó una proyección del 2,6% de inflación mensual para abril y una variación interanual del 30,7%.

Mientras que Analytica registró durante la cuarta semana de abril una suba del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas en supermercados a nivel nacional, con un promedio de cuatro semanas de 1,3%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, señalaron desde esa consultora sobre el IPC mensual.

Para Equilibra, IPC de abril cerró en 2,4%: “La cuarta semana del mes arrojó una inflación semanal de 0,1% (mínimo desde junio 2025), consolidando la idea de que los shocks que impulsaron la inflación en los últimos meses parecen haber quedado atrás”.

“Los regulados y los estacionales deflacionaron 0,4% y 0,6% respectivamente, por bajas en frutas, verduras, ropa y nafta. La estabilidad del precio de la carne ayudó a que Alimentos y Bebidas no estacionales subiera 0,3% semanal y la inflación Núcleo de 0,4%. Anticipamos para abril una desaceleración de 1 punto porcentual de la inflación”, detallaron.

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PxQ, en tanto, proyecta la inflación de abril entre el 2,7% y 2,8%. Desde la consultora explican que el comportamiento del índice durante el cuarto mes del año estuvo impactado principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas, y vivienda, con subas destacadas en combustibles, gastronomía, cigarrillos y las cuotas de medicina prepaga.

Qué dice el REM del Banco Central

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril, realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) junto con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, adelantó que la inflación del cuarto mes del año se ubicaría en torno al 2,6%, manteniendo las expectativas respecto del relevamiento previo.

El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó una inflación aún levemente superior, de 2,7% mensual para el cuarto mes del año. En cuanto al IPC Núcleo -que excluye precios regulados y estacionales-, las proyecciones también se ajustaron al alza: el conjunto de analistas lo ubicó en 2,6% mensual, mientras que el Top 10 lo estimó en 2,7%.

De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2026 en 30,5%, 1,4 puntos porcentuales por arriba de la previsión anterior. En el mismo sentido, para 2027 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe a 19,9%.