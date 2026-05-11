11 de mayo de 2026 Inicio
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El técnico de un gigante europeo es "admirador" de Julián Álvarez y el club está dispuesto a ofertar

La Araña tiene un contrato en el Atlético Madrid hasta 2030, pero ya se habla de las opciones de pase en Europa y en Argentina.

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Julián Álvarez en el Atlético Madrid.

Julián Álvarez en el Atlético Madrid.

X (@brfootball)

El delantero de la Selección argentina y figura del Atlético Madrid, Julián Álvarez, suma interesados en sumarlo como jugador una vez que finalice su contrato en 2030. El París Saint-Germain (PSG) lo tiene en la mira y, según Actufoot, el director técnico Luis Enrique es "admirador" del 9 y sueña sumar al cordobés al club del que Lionel Messi se fue en malos términos.

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El PSG es el campeón vigente de la Champions League y finalista de la presente edición, por lo que se consolida como uno de los pretendientes más poderosos del mercado de pases. Sin embargo, el interés del club en Álvarez no es nuevo: lleva meses en negociaciones con su entorno.

El propio Diego Simeone admitió que el interés de clubes como el PSG, Arsenal y Barcelona en su delantero es lógico. "Es normal que lo quieran, porque es muy bueno", declaró el técnico argentino. El atacante de 26 años acumula 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos con la camiseta del Atlético en la temporada en curso.

Luis Enrique PSG
Luis Enrique, DT del PSG, con la copa de la Champions League.

Luis Enrique, DT del PSG, con la copa de la Champions League.

Mundo Deportivo fijó el precio de salida en 100 millones de euros, aunque otras fuentes como Sky Sports elevan esa cifra hasta los 150 millones. Arsenal ya habría recibido un rechazo a una oferta de 120 millones de euros la temporada pasada. El club parisino habría extendido una oferta salarial de 10 millones de euros por temporada.

Las negociaciones y la disputa de ofertas podría complicarse aún más si la Araña protagoniza una buena actuación en el próximo Mundial con Argentina, ya que elevaría su valor de mercado.

Qué dijo Julián Álvarez sobre su paso por el Atlético Madrid

"¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", se atajó Álvarez sobre su relación con el club español hace unas semanas.

En este momento, a un mes del Mundial 2026, su prioridad es la Selección argentina. Quedará para luego de la Copa del Mundo, la especulación sobre su futuro con un contrato que terminará en otro año de torneo mundial.

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