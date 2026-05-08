El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 83ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales lograron superar el techo de u$s46.000 millones, tras la suba de u$s105 millones. Por + Seguir en







La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s105 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este viernes adquirió divisas por u$s110 millones, en su 83ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.481 millones en el año, de los cuales u$s330 millones corresponden a este mes de mayo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; de esta manera, las reservas brutas internacionales perforaron el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s46.056 millones. La adquisición de este viernes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 75% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

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La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.