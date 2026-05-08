8 de mayo de 2026 Inicio
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El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 83ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales lograron superar el techo de u$s46.000 millones, tras la suba de u$s105 millones.

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La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s105 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este viernes adquirió divisas por u$s110 millones, en su 83ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.481 millones en el año, de los cuales u$s330 millones corresponden a este mes de mayo.

La entidad monetaria continúa con su racha compradora.
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La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; de esta manera, las reservas brutas internacionales perforaron el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s46.056 millones. La adquisición de este viernes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 75% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

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La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

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