Marcha federal universitaria contra el ajuste: "Para el Gobierno los investigadores y docentes somos descarte"

La crisis de financiamiento golpea a todas las universidades públicas y hospitales escuela del país y la falta de recursos ya provoca renuncias y deterioro en la atención, como ocurre en el Hospital de Clínicas.

Se convocó a una nueva movilización masiva a Plaza de Mayo para este martes 12 de mayo.

Las universidades públicas atraviesan una crisis de asfixia financiera por parte del gobierno de Javier Milei que amenaza su funcionamiento y la continuidad del derecho a la educación superior. Ante este escenario, la movilización social se vuelve inminente: se convocó a una nueva marcha masiva a Plaza de Mayo para este martes 12 de mayo.

Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería , estuvo en el piso de C5N y se refirió a la crisis en las universidades públicas. “El Gobierno nos llevó a destinar tiempo a estar en la calle en lugar de realizar investigación y ejercer nuestras funciones de calidad”, indicó en relación al veto de Milei a la Ley de Financiamiento universitario.

“En promedio, los salarios – tomando como base el 2023 – tuvieron un desajuste con respecto a la inflación . Lo que se tendría que haber recompuesto hoy implicaría un aumento en promedio del 50%, según la categoría de empleados", explicó el decano y agregó que el poder adquisitivo quedó estancado desde entonces. "Después de dos años, la situación nos ha llevado a renuncias porque no pueden sostener la situación”, argumentó.

A su vez, Martínez explicó que el desfinanciamiento no sólo afecta a los empleados docentes y no docentes de las instituciones, sino que repercute directamente en los investigadores nacionales formados en la educación pública. “A los primeros que les pega es a los investigadores que hacen docencia, que viven exclusivamente de esto , y le costó al Estado nacional mucho dinero formarlos: su carrera de grado, su doctorado, los recursos y vemos como otras entidades se llevan nuestros recursos a universidades privadas o empresas".

En ese sentido añadió: "Después nos preguntamos ¿cómo vamos a desarrollar el país? Los recursos humanos son lo primero que se tiene en cuenta en un proyecto y para el Gobierno los investigadores somos descarte”.

Por último, el decano de la facultad de Ingeniería destacó que las renuncias en la educación pública se dieron en estampida porque es "imposible sostener la situación" con tan escaso ingreso: “No solamente tenemos renuncias de personal sino que tampoco hay recambio porque ya hay gente que dijo que no quiere ser investigador, gente que no entró al sistema, que tiene vocación pero que resignó su interés".

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Marcha federal universitaria

De acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional, es necesario salir a las calles para defender y garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, como pilar fundamental de la igualdad y el desarrollo colectivo. No se trata únicamente de la UBA: todas las universidades públicas del país enfrentan la misma urgencia de financiamiento.

Ante este escenario, la movilización social se vuelve inminente: se convocó a una nueva marcha masiva a Plaza de Mayo para este martes 12 de mayo.

Sin esos recursos y con el presupuesto más bajo de las últimas dos décadas, resulta imposible sostener el pago de salarios, cubrir servicios esenciales como luz y gas, y mantener en marcha los hospitales escuela que, además de garantizar las prácticas profesionales de los estudiantes, también brindan atención directa a la comunidad, como el Hospital de Clínicas.

En ese sentido el Clínicas ha visto deteriorada la calidad de su atención debido al desfinanciamiento, y esa situación repercute de manera inmediata en la salud de miles de argentinos. La crisis universitaria, por lo tanto, no afecta únicamente a la educación: impacta en la vida cotidiana y en el derecho a la salud de toda la sociedad.