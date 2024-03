"Cree que es emperador": José Mayans cargó contra Javier Milei por su discurso en el Congreso

Pichetto le marcó la cancha a Milei: "Un pacto implica diálogo, no un sistema de adhesiones"

"Fue lamentable. No respeta el Estado de Derecho, no respeta el honor de las personas, hace acusaciones sin pruebas y no tiene claro lo que son los derechos humanos ni la función del Estado. El discurso fue totalmente vacío de contenido y una falta de respeto a los poderes públicos, a las provincias y al Poder Judicial", aseguró Mayans.