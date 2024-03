Con condicionamientos y una fuerte crítica a la clase política, Javier Milei convocó a firmar un pacto refundacional el 25 de mayo

"Argentina se encuentra en el momento más crítico su historia. Luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido", expresó el jefe de Estado, en alusión a la herencia recibida del gobierno de Alberto Fernández.

Milei Asamblea Legislativa

El líder libertario acusó al "populismo" por el elevado nivel de pobreza, que si bien era del 44,7% cuando asumió como Presidente el 10 de diciembre de 2023, saltó al 57,4% en apenas un mes, tras el fogonazo inflacionario provocado por la brutal devaluación que impuso su ministro de Economía, Luis Caputo.

Al final de su discurso, el Presidente convocó a gobernadores, expresidentes y lideres de partidos políticos a "deponer intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba se firme "un nuevo contrato social" con 10 políticas de Estado, que estará sujeta a la aprobación de la Ley Ómnibus y a un nuevo Pacto Fiscal.

"El Estado es una asociación criminal"

En su cruzada anarco-capitalista, Milei volvió a arremeter contra el Estado, al que definió como "una asociación criminal diseñada para que detrás de cada trámite haya coima para el político de turno".

El mandatario sostuvo que recibió "un Estado que hace todo y todo lo hace mal" y consideró que "a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien".

Gabinete de ministros

Volvió a atacar a "la casta política" al definirla como un sector privilegiado que "vive como si fueran monarcas" y celebró el hecho de que "la Argentina despertó y una mayoría silenciosa levantó la voz".

Milei se definió a si mismo como "un presidente que puede no tener mayorías (parlamentarias) ni gobernadores pero sabe lo que tiene que hacer y tiene la convicción para hacerlo". En ese sentido, pretendió diferenciarse de la oposición al señalar: "La política no es un fin en si mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio".

"Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió el mandatario.

"La Argentina de los privilegios se terminó"

El jefe de Estado anunció el envío al Congreso de un "paquete de leyes anticasta" que, entre otras cuestiones, contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes.

También anticipó que obligarán a sindicatos "a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector".

Como parte de las reformas que impulsará se encuentra también la "eliminación del financiamiento de partidos políticos" y la reducción "de los contratos para senadores y diputados de la Nación". También, anunció el cierre de la agencia de noticias Télam y advirtió que "se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".

Milei Asamblea Legislativa T Télam

Milei dedicó un párrafo aparte a los dirigentes peronistas, a los que llamó "jinetes del fracaso". Mencionó con nombre y apellido a Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner, Pablo Moyano y Cristina Kirchner, a la que calificó como la "responsable de uno de los peores gobiernos de la historia".

El Pacto de Mayo que ofreció Milei a los gobernadores a cambio de la Ley Ómnibus

El Presidente convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a "deponer intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba se firme "un nuevo contrato social" con diez políticas de Estado que se presumen beneficiosas para las provincias. Sin embargo, ese pacto estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y a un nuevo pacto fiscal.

Milei dijo que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado "que el país necesita".

Asamblea Legislativa

En ese marco, informó que instruyó a sus ministros para que, "antes de firmar el Pacto de Mayo", el 25 de mayo en Córdoba, convoquen a los gobernadores "a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo" para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias".

El mandatario desafió a los gobernadores a que le demuestren que está "equivocado" y advirtió que si no lo acompañan en su propuesta seguirá adelante con los medios que estén a su alcance.

"Hemos venido a plantear las bases para construir una nueva Argentina, y nosotros estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para implementar este conjunto de medidas que van a hacer que Argentina sea una potencia mundial. Hago una apuesta a que los gobernadores me demuestren que estoy equivocado y que están dispuestos a ceder sus privilegios de casta para que sigamos adelante. Si eso no ocurre, seguiremos adelante nosotros solos", señaló el líder libertario.

Pacto de Mayo: los 10 puntos que propuso Milei para un nuevo orden económico