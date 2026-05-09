9 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

María O'Donnell en TVR: "Milei ataca a los jubilados y a las amas de casa"

La periodista criticó el "discurso de crueldad" que sostiene el Presidente mientras, en paralelo, beneficia al dueño de Mercado Libre, quien se burló de una jubilada que no puede pagar los medicamentos.

Por

La periodista denunció un ensañamiento de Milei con las mujeres y amas de casa.

C5N

La periodista María O'Donnell analizó con dureza el escenario económico y social bajo la gestión de Javier Milei. La periodista puso el foco en el "discurso de la crueldad" que sostiene el Gobierno, y puso como ejemplo el episodio reciente de la burla del multimillonario Marcos Galperín hacia una jubilada que no tenía dinero para pagar los medicamentos.

Las organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre el agravamiento de la violencia institucional.
Te puede interesar:

"El Gobierno más represor desde 1983": los números de la violencia institucional en la era Milei

La comunicadora visitó el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y fue tajante al desmitificar la idea libertaria de que el Estado no interviene en la economía. "Milei tiene la idea de que él no elige ganadores, y no es así. Galperín es uno de los mayores beneficiarios del régimen impositivo", sostuvo.

En este sentido, señaló la contradicción entre el ajuste feroz a los sectores vulnerables y los beneficios que mantienen los grandes grupos económicos. Según O'Donnell, el Gobierno está ensañado con las moratorias previsionales, "particularmente las que permitieron jubilarse a las amas de casa durante la gestión de Cristina (Kirchner)".

Agregó: "Milei ataca esas jubilaciones como si el trabajo de crianza y los cuidados que hacemos en nuestra casa no tuvieran ningún valor". La escritora recordó que, tras el recorte de la posibilidad de entrar en moratoria, el impacto es devastador para las trabajadoras informales. "La mayor cantidad de mujeres limpian casas y no pagan aportes porque no pueden; hoy se jubilan un 45% menos por mes", remarcó.

El fin de la moratoria y el trabajo en negro

Para O'Donnell, el freno de Milei al sistema previsional ignora la realidad de un mercado laboral con 40% de trabajo no registrado. Al eliminar estas herramientas, el Gobierno deja desamparadas a miles de personas que, tras una vida de trabajo -con empleo formal o no formal-, "ahora se encuentran en una situación en la que no pueden acceder a un haber básico en el tramo final de sus vidas", subrayó la periodista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inflación volvería a bajar en abril luego de once meses. 

Inflación de abril: entre la confirmación de una desaceleración y la preocupación del Gobierno por continuar arriba del 2%

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones

play

Adorni reunió al Gabinete en medio de la tensión interna y la causa por presunto enriquecimiento ilícito

play

Nuevas revelaciones complican a Adorni: deudas con ARBA, inconsistencias patrimoniales y gastos millonarios

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en abril.

El REM del Banco Central mantuvo las expectativas de inflación para abril: se ubica en 2,6%

Milei llega este jueves de su viaje por Estados Unidos.

Milei anunció un "súper RIGI": prometió "mayores ventajas" que el original

Rating Cero

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

El conductor habló de su nueva conquista y el rol de la modelo como la Celestina.

Tinelli reveló el rol que tuvo Pampita en su nueva conquista: "La faltó arranque"

La actriz habría exigido más dinero y una cláusula de protección maternal.

Se complica el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Lo van a pensar"

últimas noticias

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

Hace 4 minutos
El festjejo del Pirata cordobés, que le ganó 1-0 a Talleres en el Kempes.

Perdió Boca y Belgrano ganó el clásico: cómo queda el cuadro de los playoffs del Apertura

Hace 17 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 9 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.881 del sábado 9 de mayo de 2026

Hace 23 minutos
play

María O'Donnell en TVR: "Milei ataca a los jubilados y a las amas de casa"

Hace 29 minutos
Lautaro Di Lollo, uno de los principales apuntados por los cibernautas.

Los mejores memes de la eliminación de película de Boca en el Torneo Apertura

Hace 55 minutos