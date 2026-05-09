María O'Donnell en TVR: "Milei ataca a los jubilados y a las amas de casa" La periodista criticó el "discurso de crueldad" que sostiene el Presidente mientras, en paralelo, beneficia al dueño de Mercado Libre, quien se burló de una jubilada que no puede pagar los medicamentos. Por + Seguir en







La periodista denunció un ensañamiento de Milei con las mujeres y amas de casa. C5N

La periodista María O'Donnell analizó con dureza el escenario económico y social bajo la gestión de Javier Milei. La periodista puso el foco en el "discurso de la crueldad" que sostiene el Gobierno, y puso como ejemplo el episodio reciente de la burla del multimillonario Marcos Galperín hacia una jubilada que no tenía dinero para pagar los medicamentos.

La comunicadora visitó el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y fue tajante al desmitificar la idea libertaria de que el Estado no interviene en la economía. "Milei tiene la idea de que él no elige ganadores, y no es así. Galperín es uno de los mayores beneficiarios del régimen impositivo", sostuvo.

En este sentido, señaló la contradicción entre el ajuste feroz a los sectores vulnerables y los beneficios que mantienen los grandes grupos económicos. Según O'Donnell, el Gobierno está ensañado con las moratorias previsionales, "particularmente las que permitieron jubilarse a las amas de casa durante la gestión de Cristina (Kirchner)".

Agregó: "Milei ataca esas jubilaciones como si el trabajo de crianza y los cuidados que hacemos en nuestra casa no tuvieran ningún valor". La escritora recordó que, tras el recorte de la posibilidad de entrar en moratoria, el impacto es devastador para las trabajadoras informales. "La mayor cantidad de mujeres limpian casas y no pagan aportes porque no pueden; hoy se jubilan un 45% menos por mes", remarcó.