5 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Martín Menem afirmó que el Congreso "no reúne las condiciones" para albergar el velorio del Indio Solari

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el último adiós a uno de los máximos referentes de la música en el país no se realizará en el Palacio Legislativo, ya que no cuenta con la "infraestructura, logística y seguridad necesarias".

Por
Tras la negativa del Gobierno

Tras la negativa del Gobierno, se esperan novedades sobre dónde se realizará el velorio del Indio Solari. 

Redes sociales

Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las versiones que señalaban al Congreso de la Nación como sede para el velorio del Indio Solari y rechazó esa posibilidad. El legislador argumentó que, tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros sectores, el edificio parlamentario no está apto para la despedida.

los primeros resultados de la autopsia del indio solari apuntan a un acv hemorragico
Te puede interesar:

Los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari apuntan a un "ACV hemorrágico"

Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario escribió un mensaje por la muerte del artista, pero aclaró que el Palacio Legislativo no estará disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", advirtió el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Embed

Por último, el diputado relató que el Gobierno tiene la voluntad de colaborar con el entorno del cantante para determinar un espacio para la concreción de lo que será un multitudinario velorio. "Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", concluyó Menem.

Indio Solari: convocaron a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedir al ídolo

Indio Solari murió este viernes y el rock nacional está de luto. Resistentes Argentina convocó a despedir al artista en Plaza de Mayo este viernes a partir de las 18. "Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera", escribieron desde la organización política. Mientras ya hay cientos de fanáticos en las inmediaciones de la casa de Parque Leloir, donde murió el artista, se espera una concentración masiva.

El ídolo falleció a los 77 años, tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson y, si bien la noticia era esperable, pegó igual de fuerte. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nati Jota se volvió viral por un comentario sobre el Indio Solari.

El incómodo momento en vivo de Nati Jota al anunciar el fallecimiento del Indio Solari

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

El capitán de la Selección argentina no ocultó su tristeza en Instagram.

"Siempre en nuestros corazones": el conmovedor posteo de Messi tras la muerte del Indio

El Indio Solari en el estadio de Huracán.

Huracán ofreció su estadio para el velatorio del Indio Solari

El artista era un apoyo para las Madres y Abuelas con la lucha por la identidada de hijos y nietos.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo despidieron al Indio Solari: "Sos eterno como Diego y Hebe"

El dirigente compatió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la triste noticia del músico popular.

Massa despidió al Indio Solari: "Los ídolos populares viven para siempre"

Rating Cero

Los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari apuntan a un ACV hemorrágico

Los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari apuntan a un "ACV hemorrágico"

Nati Jota se volvió viral por un comentario sobre el Indio Solari.

El incómodo momento en vivo de Nati Jota al anunciar el fallecimiento del Indio Solari

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

Mandale saludos y decile que lo extraño, le escribió Dalma Maradona al Indio en relación a Diego.

La conmovedora despedida de Dalma y Gianinna Maradona al Indio Solari: "Abrazalo por mí"

Indio Solari junto a su esposa Virginia Mones Ruiz. 

Amor, música y discreción: Virginia Mones Ruiz, la compañera del Indio por 45 años

El Indio Solari y Virginia Mones Ruiz.
play

"Y mientras tanto el sol se muere", la canción del Indio Solari que cobra otro significado tras su muerte

últimas noticias

Los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari apuntan a un ACV hemorrágico

Los primeros resultados de la autopsia del Indio Solari apuntan a un "ACV hemorrágico"

Hace 4 minutos
Nati Jota se volvió viral por un comentario sobre el Indio Solari.

El incómodo momento en vivo de Nati Jota al anunciar el fallecimiento del Indio Solari

Hace 6 minutos
El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

Hace 10 minutos
El capitán de la Selección argentina no ocultó su tristeza en Instagram.

"Siempre en nuestros corazones": el conmovedor posteo de Messi tras la muerte del Indio

Hace 11 minutos
El Indio Solari en el estadio de Huracán.

Huracán ofreció su estadio para el velatorio del Indio Solari

Hace 20 minutos