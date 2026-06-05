Martín Menem afirmó que el Congreso "no reúne las condiciones" para albergar el velorio del Indio Solari El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el último adiós a uno de los máximos referentes de la música en el país no se realizará en el Palacio Legislativo, ya que no cuenta con la "infraestructura, logística y seguridad necesarias". Por Agregar C5N en









Tras la negativa del Gobierno, se esperan novedades sobre dónde se realizará el velorio del Indio Solari. Redes sociales

Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las versiones que señalaban al Congreso de la Nación como sede para el velorio del Indio Solari y rechazó esa posibilidad. El legislador argumentó que, tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros sectores, el edificio parlamentario no está apto para la despedida.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario escribió un mensaje por la muerte del artista, pero aclaró que el Palacio Legislativo no estará disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", advirtió el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Embed Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida.



Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas… — Martin Menem (@MenemMartin) June 5, 2026

Por último, el diputado relató que el Gobierno tiene la voluntad de colaborar con el entorno del cantante para determinar un espacio para la concreción de lo que será un multitudinario velorio. "Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", concluyó Menem.

Indio Solari: convocaron a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedir al ídolo Indio Solari murió este viernes y el rock nacional está de luto. Resistentes Argentina convocó a despedir al artista en Plaza de Mayo este viernes a partir de las 18. "Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera", escribieron desde la organización política. Mientras ya hay cientos de fanáticos en las inmediaciones de la casa de Parque Leloir, donde murió el artista, se espera una concentración masiva. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RESISTENTES (@resistentes.argentina) El ídolo falleció a los 77 años, tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson y, si bien la noticia era esperable, pegó igual de fuerte. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud. "Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.