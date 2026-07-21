21 de julio de 2026 Inicio
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Tras el Mundial, el Gobierno reúne a la mesa política para definir la estrategia en el Congreso

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lidera el encuentro este martes con el fin de definir la agenda legislativa oficialista con la reforma electoral, los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones del régimen de Inocencia Fiscal en el centro de la agenda.

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Nueva reunión de la mesa política este martes en Casa Rosada.

Nueva reunión de la mesa política este martes en Casa Rosada.

Tras la final del Mundial 2026 y la decisión del plantel de la Selección argentina de descartar festejos masivos o visitas oficiales, el Gobierno da vuelta la página para impulsar la actividad en el Congreso, a pesar del receso invernal de los legisladores.

Para Milei, cuanto menos se vote, mejor.
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a la mesa política a una reunión de trabajo este martes al mediodía en la Casa Rosada con el objetivo de acordar la estrategia parlamentaria y avanzar con las reformas de cara a las elecciones de 2027.

Qué funcionarios estarán presentes en la reunión de la mesa política en Casa Rosada

Esta cumbre representa la segunda convocatoria formal bajo la conducción exclusiva de Karina Milei tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La funcionaria asumió el liderazgo del grupo para monitorear el rumbo del Gobierno y articular el trabajo con las cámaras legislativas.

En la reunión también estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En paralelo a la negociación parlamentaria, el grupo de asesores coordinará acciones de contención ante eventuales efectos del fenómeno El Niño en el noreste argentino, un tema que ya fue abordado en la última reunión de mesa política.

Del mismo modo, el equipo económico prepara la logística ante la inminente visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio.

Noticia en desarrollo.-

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