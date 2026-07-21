Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Bárbara Lombardo no dejó parsar un posteo de Samuel L. Jackson que apoyanba una publicación donde se decía que Argentina es "uno de los países más racistas del mundo", tras la final del Mundial 2026, de Argentina ante España.
El contenido pedía a la comunidad negra que no alentara a la Selección argentina con una foto del personaje que interpretó en la película Django Unchained vistiendo la camiseta albiceleste. Esto fue tomado como una provocación y generó un repudio generalizado entre los usuarios locales.
Lombardo apuntó directamente al protagnista de Pulp Fiction con un comentario en inglés donde lamentó que Jackson tuviera esa visión del país y sugirió que nunca nos había visitado. Aseguró que si lo hiciera se encontraría con gente "cálida, amable y acogedora".
La publicacion tuvo amplia repercusión y miles de me gusta en pocos minutos, y se convirtió en iuno de los repudiso más fuertes entorno a la polémica sobre los argentinos: "Es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tengas la oportunidad de conocer la Argentina real antes de juzgarnos".
La "campaña antiargentina" tras la final del Mundial 2026
La "campaña antiargentina" es una polémica de odio y desinformación que surgió en redes sociales que busca posicionar a la Argentina y a la Selección argentina, tras la final del Mundial 2026 como símbolos mundiales del racismo y la trampa. Este fenómeno que empezó en ámbito deportivo siguió en el terrno de la geopolítica, la sociología y la comunicación digital. Los contenidos que tildan a los argentinos de "sucios" y "racistas" se viralizaron hasta el punto de que figuras internacionales como el actor Samuel L. Jackson se sumaran a las críticas y estos descalificativos.