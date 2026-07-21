Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar" El actor de Hollywood fue criticado por la actriz tras "likear" una publicación xenófoba sobre Argentina, ligada a la final del Mundial 2026. Agregar C5N en









La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina. Redes sociales

Bárbara Lombardo no dejó parsar un posteo de Samuel L. Jackson que apoyanba una publicación donde se decía que Argentina es "uno de los países más racistas del mundo", tras la final del Mundial 2026, de Argentina ante España.

El contenido pedía a la comunidad negra que no alentara a la Selección argentina con una foto del personaje que interpretó en la película Django Unchained vistiendo la camiseta albiceleste. Esto fue tomado como una provocación y generó un repudio generalizado entre los usuarios locales.

Lombardo apuntó directamente al protagnista de Pulp Fiction con un comentario en inglés donde lamentó que Jackson tuviera esa visión del país y sugirió que nunca nos había visitado. Aseguró que si lo hiciera se encontraría con gente "cálida, amable y acogedora".

Redes sociales La publicacion tuvo amplia repercusión y miles de me gusta en pocos minutos, y se convirtió en iuno de los repudiso más fuertes entorno a la polémica sobre los argentinos: "Es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tengas la oportunidad de conocer la Argentina real antes de juzgarnos".