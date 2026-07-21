Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina Después de la polémica por la final del Mundial 2026, que España ganó a Argentina, el exintegran te de One Direction aclaró lo que quiso decir. Agregar C5N en









Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino. Redes sociales

Niall Horan, exintegrante de One Direction, provocó una polémica en redes sociales al darle un "me gusta" a una publicación contra Argentina en Instagram, luego del triunfo de España ante la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

El tema se intstaló cuando algunos usuarios de redes notaron que el cantante interactuó con un posteo de la bandera española que tenía escrito "Las Malvinas son españolas" sobre ella.

Frente a la repercusión que tuvo el like del artista irlandés, la cuenta oficial de fanáticos argentinos emitió un comunicado por el malestar a raíz de lo que se dijo su ídolo: "Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación, como argentinas, de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y como ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial", escribieron los fans.

Además, lamentaron que el músico se suba a la lista de personas de la "campaña "anti Argentina: "De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un mundial", cerraron.

El comunicado y descargo de Niall Horan Horan decidió hacer un descargo y pidió disculpas públicas ante los fanáticos argentinos. Dijo no haberse dado cuenta del like que molestó a sus seguidores y lo catalogó como "error honesto". "De verdad, ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí", escribió el exOne Direction.