Murió el Indio Solari: el mundo del rock nacional, de luto

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio
Desde la cuenta del cantante en Instagram se publicó un texto para confirmar el fallecimiento. Anunciaron que habrá una despedida pública.
Tenía 77 años
El artista falleció este viernes a sus 77 años en su casa de Parque Leloir, tras atravesar la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016.
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El cantante Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.
El líder emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino. Tras la disolución de la banda en 2001, pasó a desempeñarse como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires. "Nada indica o señala otra causa de muerte", explicó la fuerza de seguridad.