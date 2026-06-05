Murió el Indio Solari: el mundo del rock nacional, de luto

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Edith Herminda sobre la muerte del Indio Solari: "Sus letras tienen algo de combate"

La locutora habló con el programa La Mañana, por la pantalla de C5N sobre la repentina muerte del artista que marcó a más de una generación. "Me siento ricotera, es un estilo de escuchar sus canciones, que te conmuevan, me gusta mucho como artista, lo admiré toda mi vida", sentenció.

Sobre la posibilidad de que se organice un funeral abierto para sus fanáticos aseguró que "la despedida tiene que ser con respeto, después de la despedida de la familia, el público tiene que tener un lugar para poder despedirlo".