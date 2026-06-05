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Tenía 77 años

Murió el Indio Solari: el mundo del rock nacional, de luto

El artista falleció este viernes a sus 77 años en su casa de Parque Leloir, tras atravesar la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016.

- 5 de junio 2026 - 10:07
Solari durante su última entrevista.

Solari durante su última entrevista.

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El cantante Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

El líder emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino. Tras la disolución de la banda en 2001, pasó a desempeñarse como solista y mantuvo una convocatoria multitudinaria en cada presentación junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Indio Solari
Carlos Alberto

Carlos Alberto "Indio" Solari se convirtió en leyenda del rock nacional.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires. "Nada indica o señala otra causa de muerte", explicó la fuerza de seguridad.

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"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio

Desde la cuenta del cantante en Instagram se publicó un texto para confirmar el fallecimiento. Anunciaron que habrá una despedida pública.

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El primer funcionario del Gobierno en despedir al Indio Solari

El secretario de Cultura despidió públicamente en su cuenta de X al exlíder de Los Redonditos de Ricota con un escueto mensaje. "Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD", aseguró, al replicar una publicación de un medio de comunicación que daba a conocer la muerte.

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Edith Herminda sobre la muerte del Indio Solari: "Sus letras tienen algo de combate"

La locutora habló con el programa La Mañana, por la pantalla de C5N sobre la repentina muerte del artista que marcó a más de una generación. "Me siento ricotera, es un estilo de escuchar sus canciones, que te conmuevan, me gusta mucho como artista, lo admiré toda mi vida", sentenció.

Sobre la posibilidad de que se organice un funeral abierto para sus fanáticos aseguró que "la despedida tiene que ser con respeto, después de la despedida de la familia, el público tiene que tener un lugar para poder despedirlo".

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La reacción de Lali Espósito a la dolorosa noticia de la muerte del Indio Solari

Lali, que tuvo un fuerte apoyo por parte de Carlos "Indio" Solari, no dejó pasar la oportunidad para despedirlo. Si bien no dejó un mensaje contundente, la nacida en Parque Patricios fue clara y concisa: posteó una foto del Indio acompañado de la canción Todo un palo.

“Y el futuro ya llegó. Yo voy en trenes. No tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Y cómo no sentirme así?”, es el fragmento que eligió la artista pop.

Indio Solari - Lali Espósito

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El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

Si bien lo hizo público minutos antes de que comience el histórico recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil en 2016, un día antes se lo había contado a Mario Pergolini para el documental que se publicó en 2017 en Vorterix.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Minutos antes de que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieran historia en Tandil, allá por 2016 ante al menos 150 mil personas, el Indio Solari agarró el micrófono y contó lo que ninguno quería escuchar. A los 77 años, poco más de una década más tarde, falleció.

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Convocan a una misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

Resistentes Argentina convocó a despedir al artista en Plaza de Mayo este viernes a partir de las 18. "Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera", escribieron desde la organización política. Mientras ya hay cientos de fanáticos en las inmediaciones de la casa de Parque Leloir, donde murió el artista, se espera una concentración masiva.

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Murió el Indio: las mejores frases de sus canciones y de Los Redonditos de Ricota

  • "El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).
  • "Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).
  • "Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo)
  • "Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor)
  • "Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).
  • "Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).
  • "El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).
  • "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).
  • "Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo. Relato de Horacio)
  • "Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero)
  • "El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).
  • "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).
  • "Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán". (Amok! Amok!).
  • "Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).
  • "Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).
  • "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).
  • "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).
  • "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).
  • "La buena felicidad dicen que no se nota". (Scaramanzia).

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Murió el Indio Solari: la reacción en vivo de Mario Pergolini

El conductor se encontraba al aire en su programa de radio, No preguntes por Rusia, cuando se dio a conocer la noticia. Fue uno de los últimos en entrevistarlo y mantenían una estrecha relación.

"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo". Con esas palabras, Mario Pergolini se enteró en pleno programa en Vorterix, No preguntes por Rusia, sobre la muerte del histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock nacional.

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El emotivo posteo de Skay Beilinson en redes sociales

El histórico guitarrista de Los Redonditos de Ricota se despidió de quien fuera su compañero de giras y canciones por más de 30 años. "Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", comentó.

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La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Debido a la enfermedad que afrontaba desde 2016, Solari dejó de brindar sus habituales conciertos en público y formaba parte de los shows de Los Fundamentalistas a través de una pantalla gigante. Su última aparición fue en un concierto en La Plata, desarrollado en diciembre del año pasado, mediante un video grabado donde el exlider de la banda cantó grandes hits y sorprendió a los fanáticos.

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Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires emitido este viernes.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

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El dolor de Juan Amorín al anunciar la noticia

El conductor de C5N se quebró al aire, al dar a conocer la información sobre el deceso del cantante a los 77 años.

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