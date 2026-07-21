El capitán del barco que causó la muerte de Mila Yankelevich se declaró culpable y evitó el juicio

Yusiel López Insua llegó a un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos por el accidente náutico que también provocó la muerte de otras dos niñas y recibirá una pena de un año de prisión efectiva.

Yusiel López Insua, el capitán del remolcador involucrado en el accidente náutico que provocó la muerte de Mila Yankelevich , nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos, decisión a la que llegó tras un acuerdo con la fiscalía y evitó la realización de un juicio oral.

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El hombre de 47 años admitió su responsabilidad por el delito de homicidio involuntario por negligencia marítima durante una audiencia realizada este martes en un tribunal federal de Miami. Como parte del acuerdo, cumplirá un año de prisión efectiva y luego permanecerá seis meses bajo arresto domiciliario.

El acusado enfrentaba una pena máxima de diez años de cárcel si el caso llegaba a juicio. Su abogado, Walter Reynoso, ya había anticipado meses atrás que buscaban una resolución para evitar que las familias de las víctimas revivieran la tragedia durante un proceso judicial prolongado.

Tras la audiencia, el defensor aseguró que su cliente asumió la responsabilidad "por su negligencia criminal en el trágico accidente de barco" y remarcó que "está profundamente arrepentido de su conducta". Además, sostuvo que López Insua lamenta "el dolor y la pérdida inimaginables" que sufrieron las familias de las tres niñas.

La sentencia será leída el próximo 13 de octubre. Aunque los familiares de las víctimas decidieron no asistir a la audiencia en la que el acusado se declaró culpable, algunos adelantaron que sí estarán presentes cuando la Justicia estadounidense oficialice la condena.

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La tragedia ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía de Biscayne, en Miami, cuando un remolcador que empujaba una barcaza cargada con escombros de concreto embistió un velero perteneciente a un programa de navegación juvenil. En la embarcación viajaban cinco niñas junto a un instructor de 19 años.

Como consecuencia del violento impacto murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, de 10 años, quien tenía familiares argentinos. Las tres quedaron atrapadas debajo de la barcaza entre los restos del velero y fallecieron por ahogamiento.

La investigación determinó que López Insua conducía un remolcador de 25 pies que empujaba una barcaza de 149 toneladas con la visión parcialmente obstruida por la carga. Además, ninguno de los dos tripulantes presentes cumplía funciones de vigía mientras la embarcación cruzaba una zona de intenso tránsito náutico.

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Redes Sociales

Los peritajes también revelaron que el teléfono celular del capitán permanecía desbloqueado en el puente de mando y registraba actividad en plataformas de comercio electrónico antes y después de la colisión. Los fiscales sostuvieron que esa conducta, sumada a otras negligencias, resultó determinante para que ocurriera el choque.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó el hecho como una tragedia evitable y sostuvo que el capitán incumplió normas básicas de seguridad marítima. La investigación estuvo a cargo del Servicio de Investigación de la Guardia Costera, la Guardia Costera de Estados Unidos y autoridades del estado de Florida.