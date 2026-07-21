Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial Un video del cantante británico después de su presentación en la ceremonia de clausura del certamen se volvió viral y desató todo tipo de especulaciones. El artista respondió con humor y explicó qué había ocurrido. Agregar C5N en









Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026. Redes sociales

La participación de Robbie Williams en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 quedó opacada por una inesperada polémica. Después de interpretar el himno oficial Desire junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini, un video de una entrevista que brindó en el MetLife Stadium en Nueva Jersey comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

En las imágenes, un pequeño objeto blanco cayó de la boca del cantante sobre el micrófono mientras respondía preguntas. Williams intentó retirarlo, pero terminó apoyándolo sobre su frente, una reacción que dio lugar a numerosas especulaciones y alimentó rumores sobre un supuesto consumo de cocaína.

ROBBIE WILLIAMS LOSING HIS NICOTINE MINT DURING AN INTERVIEW AND THEN UNINTENTIONALLY STICKING IT ON HIS FOREHEAD WAS THE BEST THING THAT HAPPENED IN THIS WORLD CUP pic.twitter.com/5UjUDQUpNS — claudia (@norobrets) July 20, 2026 Frente a la repercusión del episodio, el músico publicó un video desde su cama para aclarar la situación. "Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está bien porque tengo varios más", dijo entre risas.

"Confío en mí mismo": las palabras de Robbie Williams tras el video que generó sospechas sobre el consumo de cocaína Acto seguido, mostró dos pastillas blancas para refrescar el aliento sobre su lengua y explicó que ese era el objeto que había aparecido durante la entrevista. Con ese gesto buscó desactivar las versiones que se viralizaron en internet y que reavivaron las referencias a su pasado con las adicciones.

La aclaración tuvo un impacto especial porque Robbie Williams habló en varias oportunidades sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. Días antes, en una entrevista con El País, aseguró: "No he bebido alcohol en 25 años. Lo difícil es afrontar la vida tal y como es. Pero ahora confío en mí mismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robbie Williams (@robbiewilliams) Además, el artista descartó que los episodios de ansiedad representen un riesgo de recaída. "No creo que porque tenga un día de ansiedad vaya a salir a consumir cocaína y recaer. Simplemente me siento con esa sensación y convivo con ella. Me conozco y confío más en mí que antes", concluyó.