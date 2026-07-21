21 de julio de 2026 Inicio
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Diego Santilli se reunió con Juan Pablo Valdés para avanzar en la agenda legislativa del Gobierno

En el encuentro, el jefe de Gabinete y el gobernador de Corrientes analizaron los proyectos del oficialismo en el Congreso. Además, dialogaron sobre infraestructura para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

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Santilli junto a Valdés en Casa Rosada. 

Santilli junto a Valdés en Casa Rosada. 

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo el lunes en Casa Rosada un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, donde el objetivo estuvo puesto en analizar la agenda de trabajo entre Nación y provincia, avanzar en los proyectos legislativos del Congreso de la Nación y conseguir el aval financiero para obras viales en el distrito mesopotámico.

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Entre otros temas, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que el Gobierno Nacional otorgue aval a la provincia de Corrientes para trabajos en el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó la importancia del acompañamiento para concretar ambos proyectos. En ese sentido, afirmó que "el aval del Gobierno nacional es fundamental para las obras de los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, claves en el desarrollo de la provincia".

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