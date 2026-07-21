"Cierta detestable sociedad argentina": el escritor español Arturo Pérez-Reverte se sumó a la ola de críticas contra la Selección El escritor español apuntó desde sus redes sociales contra el comportamiento de los futbolistas y desató una fuerte polémica entre sus lectores. Por Agregar C5N en









Arturo Pérez-Reverte.

El novelista español Arturo Pérez-Reverte se sumó a la ola de críticas y cuestionó con dureza a los futbolistas de la Selección argentina este martes a través de sus redes sociales, luego de las peleas registradas tras la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España.

El escritor reprochó la actitud de los jugadores al término del encuentro y expresó sus sensaciones sobre lo ocurrido. "No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", escribió el autor.

No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina. pic.twitter.com/T9reohEeSf — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 21, 2026 Los seguidores del novelista reaccionaron de inmediato ante sus publicaciones con críticas hacia su cambio de postura. Diversos usuarios de la red social manifestaron su decepción ante el testimonio del autor y sostuvieron que sus palabras alimentaron una campaña de hostilidad contra el público argentino.

"Qué lástima, Arturo, que usted también se sume al coro anti argentino", señaló un lector en la plataforma. En la misma línea, otro internauta le recriminó: "Este ha sido un experimento valioso para comprobar cuán fácil es manipular e instalar narrativas políticas, xenofobia y manipulación social. Este tuit fue tu contribución al experimento. Felicitaciones".

Otros mensajes expusieron la violencia sufrida por ciudadanos latinoamericanos en las calles de la capital española tras la victoria de su equipo. "¿Y esta qué parte de la España civilizada es, Don Arturo?", escribió un usuario junto al video de una agresión contra un argentino en el subterráneo de Madrid.