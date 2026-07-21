21 de julio de 2026 Inicio
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"Cierta detestable sociedad argentina": el escritor español Arturo Pérez-Reverte se sumó a la ola de críticas contra la Selección

El escritor español apuntó desde sus redes sociales contra el comportamiento de los futbolistas y desató una fuerte polémica entre sus lectores.

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Arturo Pérez-Reverte.

Arturo Pérez-Reverte.

El novelista español Arturo Pérez-Reverte se sumó a la ola de críticas y cuestionó con dureza a los futbolistas de la Selección argentina este martes a través de sus redes sociales, luego de las peleas registradas tras la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España.

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El escritor reprochó la actitud de los jugadores al término del encuentro y expresó sus sensaciones sobre lo ocurrido. "No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", escribió el autor.

Los seguidores del novelista reaccionaron de inmediato ante sus publicaciones con críticas hacia su cambio de postura. Diversos usuarios de la red social manifestaron su decepción ante el testimonio del autor y sostuvieron que sus palabras alimentaron una campaña de hostilidad contra el público argentino.

"Qué lástima, Arturo, que usted también se sume al coro anti argentino", señaló un lector en la plataforma. En la misma línea, otro internauta le recriminó: "Este ha sido un experimento valioso para comprobar cuán fácil es manipular e instalar narrativas políticas, xenofobia y manipulación social. Este tuit fue tu contribución al experimento. Felicitaciones".

Otros mensajes expusieron la violencia sufrida por ciudadanos latinoamericanos en las calles de la capital española tras la victoria de su equipo. "¿Y esta qué parte de la España civilizada es, Don Arturo?", escribió un usuario junto al video de una agresión contra un argentino en el subterráneo de Madrid.

La discusión en la red social expuso un evidente descontento por el trato recibido tras el desenlace del campeonato. "Al final, los xenófobos eran los otros. Qué hermoso sacarles las caretas. Les molesta que un sudaca se les plante, nunca que un Dani Olmo diga ‘simios’ o que una patota de cobardes pegue a un argentino caído en el piso del metro. Hipócritas", concluyó otro de los comentarios.

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