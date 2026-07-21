Lionel Scaloni, sobre su futuro en la Selección argentina: "Hasta diciembre estamos acá"

El técnico de la Selección argentina reiteró que cumplirá el contrato que tiene hasta fin de año. Sin embargo, mantendrá reuniones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Lionel Scaloni volvió a poner en duda su continuidad al frente de la Selección argentina y aseguró que, tras la derrota ante España en la final del Mundial, “es normal” que se replantee su futuro. El entrenador confirmó que seguirá en el cargo hasta diciembre y destacó que “lo más importante es Argentina” , más allá de quién esté al frente del equipo.

“Después de un torneo así es normal que uno se replantee. Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es Argentina y quien esté al cargo, esté o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión”, sostuvo Scaloni este martes en diálogo con la prensa tras retirarse del predio de la AFA .

El entrenador también destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante el Mundial y pidió que los hinchas valoren el compromiso mostrado por el plantel: “ El equipo ha dado todo hasta el final. Eso es lo mejor que nos llevamos”, agregó.

Scaloni también se refirió a su recorrido al frente de la Selección y aseguró que nunca imaginó llegar a ocupar ese lugar. “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos”, expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. “La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos”, afirmó.

En ese sentido, contó que el plantel quedó impactado por el recibimiento de los hinchas pese a la derrota en la final. “Ayer íbamos en el colectivo y ver a esos nenes tan contentos no habiendo ganado es algo maravilloso de verdad”, señaló.

“El recibimiento de la gente fue emocionante. Muy lindo. Cuesta digerir no haber ganado, pero nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles y también se puede sacar cosas positivas”, completó.

Qué dijo Scaloni sobre la arenga de Messi

Consultado por la polémica generada en torno a una supuesta arenga de Lionel Messi antes de la final, Scaloni aseguró que no está al tanto de lo que ocurrió. “No veo redes. No tengo”, respondió, y reconoció que no tiene conocimiento sobre lo que pudo haber sucedido.

Por último, el entrenador volvió a destacar la actitud de sus jugadores durante el torneo y la manera en la que defendieron la camiseta argentina. “Los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta. Nos quedamos con eso. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a la Selección como jugador dé lo mismo porque es una buena señal”, concluyó.

Scaloni pasará unos días en Pujato junto a su familia

Tras su salida del predio de la AFA, Scaloni se trasladará a Pujato, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, donde pasará unos días antes de definir sus próximos pasos.