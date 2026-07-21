21 de julio de 2026 Inicio
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Para el Gobierno "hay gente que no llega a fin de mes, pero no es la generalidad de los argentinos"

El vocero presidencia Adrián Ravier destacó que "en la foto completa, cuando uno mira el equilibrio general, en la macro tenemos un crecimiento indiscutible".

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Nosotros creemos que la economía está yendo bien

"Nosotros creemos que la economía está yendo bien", sostuvo Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que "la economía está yendo bien" y admitió que “hay gente que no llega a fin de mes", aunque aseguró que "no es la generalidad de todos los argentinos”.

Lean mi posteo completo para ver la idea, pidió.
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"Hace décadas que Argentina no crece tres años seguidos como va a crecer en 2025, 2026 y 2027. ¿Eso va acompañado de una mejora en el salario real todos los meses? No”, admitió.

En conferencia de prensa, el portavoz agregó que “en la foto completa, cuando uno mira el equilibrio general, en la macro creo que tenemos un crecimiento indiscutible, no niego que pueda haber datos negativos. Nosotros creemos que la economía está yendo bien, pero esto no es faltarle el respeto a quien hoy no llega a fin de mes. Que en la Argentina hoy no llega alguien a fin de mes es obvio, es indiscutible que existe. Yo nunca dije que no sea el caso”.

“Nosotros sabemos que hay gente que no llega a fin de mes, ahora: no creemos que sea la generalidad de todos los argentinos”, concluyó.

Cae el poder adquisitivo: más de la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes

La crisis económica impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y se agudizó en los últimos meses. Según un relevamiento realizado a finales de abril a nivel nacional por la consultora Delfos, el 52% de los argentinos no llega a fin de mes y el 40% de los trabajadores busca un segundo empleo para subsistir.

De acuerdo con sus datos, más de la mitad de los argentinos no cubre sus gastos fijos con el sueldo o el ingreso mensual y solo un escaso 17% de trabajadores logra cubrir sus consumos y ahorrar, lo que refleja un aumento en la desigualdad social, con una brecha cada vez más amplia.

El informe detalla que un 31% de los consultados llega ajustado a fin de mes y sin ningún margen de maniobra. "Si consideramos a los que llegan con lo justo como otro sector tensionado económicamente, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%".

La encuestadora subrayó que estos indicadores exponen una realidad sumamente compleja para la mayoría de la población trabajadora del país. Los datos muestran un deterioro progresivo del poder adquisitivo de los argentinos, lo que deriva en una creciente recurrencia a redes de contención para poder sobrevivir, como la familia, ONGs o el mismo Estado.

El análisis de la consultora muestra un salto alarmante, ya que el indicador de quienes no llegan a fin de mes, que inició en 35% a principios de este año, trepó al 40% en febrero, saltó al 49% en marzo y alcanzó el actual 52% durante el mes de abril.

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