Video: se incendió la famosa Casa de Dragon Ball Z de Mar del Plata El fuego arrasó con la emblemática casa del barrio Alfar, una vivienda que se había convertido en atractivo turístico por su diseño inspirado en el animé. Aunque los daños fueron importantes, no se registraron heridos y las causas del siniestro aún se investigan. Por Agregar C5N en









Al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada.

Un incendio de gran magnitud destruyó la "Casa de Dragon Ball Z" de Mar del Plata, una vivienda que se había convertido en atractivo turístico por su diseño en iglú inspirado en el animé. El fuego se desató en el barrio Alfar y generó conmoción en la zona sur de la ciudad balnearia.

La propiedad, ubicada sobre la calle Magrassi al 4900, se había convertido en un punto de referencia por sus murales y detalles inspirados en el famoso animé japonés. Es así que su estética la transformó en un atractivo visual para vecinos y turistas que recorrían la zona.

Al momento del incendio, no había personas dentro de la vivienda y varias dotaciones de bomberos del cuartel San Patricio trabajaron intensamente para controlar las llamas, que avanzaron con rapidez y afectaron gran parte de la estructura. A pesar de la magnitud del fuego, no se registraron víctimas ni heridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital | MDP (@diariolacapitalmdp) Por su parte, las autoridades marplatenses iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del foco ígneo que terminó arrasando con el ícono arquitectónico.

El incendio dejó pérdidas materiales casi totales y borró un espacio que, más allá de su carácter privado, se había convertido en parte del paisaje urbano y del patrimonio afectivo de los vecinos del barrio Alfar, destacándose por su estructura de fibra de vidrio con forma de domo o iglú,