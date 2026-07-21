Recuperación del tren en Santa Cruz: Claudio Vidal visitó la fábrica Materfer en Córdoba junto a funcionarios

El gobernador confirmó que la provincia avanza en la adquisición de una dupla que permitirá reactivar el servicio en la zona norte. El objetivo es potenciar el turismo y generar empleo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la fábrica Materfer en Córdoba.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó este lunes la planta industrial de Materfer (Material Ferroviario S.A.), en la provincia de Córdoba, donde supervisó los avances del proyecto para incorporar el primer coche motor turístico que volverá a poner en funcionamiento el ferrocarril en la zona norte de la provincia.

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La recorrida fue acompañada por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci ; el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova ; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el diputado nacional Jo sé Luis Garrido; y la comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui.

Durante la visita, la comitiva conoció las instalaciones de una de las empresas ferroviarias más importantes del país y observó de cerca el coche motor CMM 400-2, unidad que forma parte del proyecto de recuperación ferroviaria impulsado por el gobierno de Santa Cruz.

El gobernador destacó en sus cuentas oficiales en redes sociales el valor estratégico de la iniciativa y definió: "Estamos en Córdoba, dando un nuevo paso para recuperar parte de nuestra historia ".

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a funcionarios en la fábrica Materfer de Córdoba.

Vidal explicó que la visita permitió avanzar en el proceso de adquisición del primer coche motor turístico destinado a la zona norte de Santa Cruz y conocer la capacidad técnica de Materfer, empresa que además participó en la adaptación del material ferroviario de YCRT durante la década del 90 .

"Es un orgullo para el Ministerio de la Producción y para la Secretaría de Transporte trabajar junto a Materfer, la empresa que construirá la dupla que circulará por las vías de Santa Cruz, generando empleo y nuevas oportunidades para nuestra provincia", señaló el sindicalista.

De la promesa a la realidad

Vidal remarcó que la recuperación del tren permitirá fortalecer el turismo, impulsar la producción regional y reactivar una actividad ferroviaria que permaneció paralizada durante décadas.

"Durante muchos años se prometió la recuperación del tren y se hicieron anuncios que nunca se concretaron. Nosotros elegimos hacer las cosas de otra manera. No venimos a prometer; venimos a dar pasos concretos para convertir ese proyecto en una realidad", afirmó el gobernador.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la fábrica Materfer en Córdoba. X @ClaudioVidalSer

Asimismo, el mandatario provincial destacó que el regreso del ferrocarril permitirá recuperar una actividad estratégica para la provincia y abrir una nueva etapa de desarrollo.