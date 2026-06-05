La historia del audio del Indio Solari que Lionel Messi nunca recibió: "Te merecés una buena vida" Hernán Castillo, periodista deportivo, compartió durante su programa de streaming un emotivo mensaje que el ídolo del rock nacional grabó con elogios al capitán de la Selección argentina. Sin embargo, en ese momento, las palabras del artista no llegaron al rosarino porque se animó a enviárselas. Por Agregar C5N en









No existen registros de un encuentro cara a cara entre el Indio Solari y Lionel Messi, pero sobran los halagos del cantante hacia el futbolista. Redes sociales

Hace un tiempo, el Indio Solari grabó un audio que tenía como destinatario a Lionel Messi, en el que el cantante llenó de halagos al futbolista y le pidió que vaya por otra Copa del Mundo. "¿Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso", reza el mensaje del ídolo.

El periodista Hernán Castillo, en su programa de streaming Y ya lo ve, contó la historia de una grabación con la voz de la estrella del rock nacional y advirtió que data de hace más de un mes. "En Indio no se animó a mandárselo. Me lo pasó Martín, que es un amigo, el 'Laucha', y que también es muy amigo del Indio. ", contó visiblemente emocionado.

El conductor relató que el cantante tenía vergüenza de enviar el audio a capitán de la Selección argentina. "Me lo había mandado a mí para ver si yo se lo mandaba sin que Messi supiera, sin que el Indio supiera", expresó sobre las intenciones del artista, aunque, sobre la marcha, los planes cambiaron: "Después me dijo que no, que no hagamos eso, porque capaz el Indio se enoja y no va a querer", describió Castillo sobre la conversación con su amigo Laucha.

Embed El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi hace muy poco, y luego no se animó a mandárselo.



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Realmente impresionante. Exclusiva de @HernanSCastillo. pic.twitter.com/rFMZ5ZMiY7 — Messismo (@Messismo10) June 5, 2026 En cuanto a la fecha de grabación, Castillo aclaró que data de poco tiempo. "Lo hizo hace nada, un mes, un mes y medio", precisó el periodista, quien concluyó que hizo público el mensaje porque "la admiración de un tipo como el Indio a Messi debería recorrer bastante y, ahora sí, llegarle a él".

Qué dice el audio del Indio Solari a Lionel Messi "Compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir", fueron las primeras palabras del cantante al multicampeon rosarino.