21 de julio de 2026 Inicio
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Quién era el joven que murió decapitado por la explosión de un mortero en los festejos del Mundial 2026

Tenía 24 años y falleció cuando intentó encender el artefacto artesanal. La investigación preliminar estableció que no se trataba de pirotecnia común de venta libre.

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El hecho ocurrió en Neuquen.

El hecho ocurrió en Neuquen.

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Al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada. 
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El joven fue identificado como Alan Daryl Ochoa y trabajaba en una empresa vinculada con el sector petrolero de Neuquén. Había asistido a la capital de esa provincia para reunirse con sus familiares y observar el partido entre Argentina y España, mientras que era procedente de la localidad de El Cholar.

El incidente ocurrió en el oeste de la ciudad, en el sector de bardas del barrio Z1, cerca de las bombas de agua del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), donde la víctima y su familia habían intentado activar un mortero de fabricación casera.

La investigación preliminar determinó que no se trataba de pirotecnia común de venta libre. El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, explicó en diálogo con LU5 que el material utilizado es de uso profesional y restringido. "No es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada", describió.

El hecho ocurrió durante los festejos del Mundial 2026.

El hecho ocurrió durante los festejos del Mundial 2026.

El comisario detalló que estos elementos, denominados comúnmente como "cebolla" o "torta grande", poseen una "carga peligrosa" y su venta está limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que siguen protocolos estrictos.

Según relató Barroso, al momento de la activación "se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas, que prácticamente lo decapitó".

El resto de los familiares presentes, entre los que se encontraba un menor de 13 años, sufrieron lesiones menores y se encuentran fuera de peligro. En tanto, a pesar de que en Neuquén rige una prohibición estricta sobre la pirotecnia, Barroso advirtió sobre la facilidad de adquisición en otras jurisdicciones y confirmó que el material secuestrado en el lugar del hecho "tiene su procedencia de Santa Fe".

Rosario: una mujer falleció al caer de una camioneta durante los festejos tras el Mundial 2026

Una mujer de 45 años murió el domingo en Rosario luego de caer de una camioneta en la que circulaba durante los festejos posteriores al partido de la Selección argentina ante España por la final del Mundial 2026. El hecho es investigado por la Justicia.

El episodio ocurrió sobre avenida Pellegrini al 4600 alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había caído del vehículo en plena vía pública.

Al llegar, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron a la víctima, identificada como Érica Silvana M., de 45 años, yaciente sobre la calle. Pocos minutos después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Según la información preliminar, la mujer viajaba en una camioneta y habría caído del vehículo en el marco de los festejos por el subcampeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras el hecho, fue aprehendido un hombre de 45 años, identificado por la policía como Justino Walter G., quien conducía la camioneta al momento del episodio.

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